Enrico Mentana | ' George Soros uomo dell' anno? Not in my name'

E quindi com’è Open - il nuovo giornale di Enrico Mentana? : (Foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Dopo cinque mesi dall’annuncio di Enrico Mentana e quindicimila curriculum scremati, Open è online. Poco prima delle 6.30 del mattino sono iniziati a comparire contenuti sul sito e sull’app. Era probabilmente dalla nascita del Fatto Quotidiano, ormai quasi dieci anni fa, che non si vedeva così tanta attesa per una nuova testata d’informazione. Abbiamo esplorato per voi questo primo assaggio di Open: come ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : Lega ai massimi storici - Matteo Salvini arriva al 33 per cento : La Lega di Matteo Salvini tocca i massimi storici. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato in diretta dal direttore Enrico Mentana, il Carroccio nell'ultima settimana guadagna ancora un punto ...

Cosa si sa di Open - il giornale online inventato da Enrico Mentana : Quella di Open, il giornale fondato da Enrico Mentana, è una maratona, molto social, che è iniziata poco più di cinque mesi fa. Una maratona fatta di annunci e curricula, post e volti, commenti e foto. Ora, a una settimana dal Natale, centotrenta giorni dopo il primo annuncio, il progetto diventa reale. Ci sono i nomi dei ragazzi che sono stati selezionati e assunti, ci sono i maestri che ne seguiranno il percorso, ci sono i ...

Francesca Fagnani/ 'Il rapporto con Enrico Mentana mi ha agevolata? Quello che ho fatto è merito mio!' : Francesca Fagnani, intervista a Chi: Dal rapporto con Enrico Mentana al ritorno di Belve 'Selvaggia Lucarelli non ci sarà per colpa di Corona'

Sondaggio Swg - Enrico Mentana spaventa Matteo Salvini : il 53% che inquieta la Lega : Per onor di cronaca, il Pd perde lo 0,1% e scende al 17,5%; Forza Italia sale dello 0,5% all'8,7% e Fratelli d'Italia cresce dello 0,4% assestandosi al 3,7 per cento. Ma le notizie meno buone, per ...

Enrico Mentana sbarca sul web con Open : "Un'idea matta - ma non creerò i gilet gialli dell'informazione" : "Volevo dare il buon esempio, il mio è stato un atto di lealtà". Inizia così lo speech con cui Enrico Mentana ha presentato al pubblico il suo nuovo giornale digitale, "Open", online dal 18 dicembre prossimo, "un'idea matta", racconta al pubblico della fiera "Più Libri Più Liberi", organizzata da AIL (Associazione Italiana Editori) nella Nuvola di Fuksas, conclusasi oggi con oltre centomila visitatori."Dopo 25 ...

TgLa7 - sondaggio Swg per Enrico Mentana : Luigi Di Maio gode - colpo di coda M5s. La pazzesca sorpresa grillina : Fermi tutti, Luigi Di Maio torna a sorridere: il sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana ribalta il quadro. Intendiamoci: i rapporti di forza tra Lega e M5s non cambiano, con il partito di Matteo ...

"Livore 5stelle" - "Enrico non fare la verginella" : botta e risposta social tra Mentana e Di Battista : Duro botta e risposta sui social tra il direttore del Tg La 7 Enrico Mentana e l'ex parlamentare pentastellato Alessandro Di Battista. Mentana ha risposto, senza per altro citarlo, al leader ...