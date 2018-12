optimaitalia

: Email aziendali bersagliate da Luciano Perdoni di #Frezza SpA: la truffa di Natale rimanda a - GioPao9 : Email aziendali bersagliate da Luciano Perdoni di #Frezza SpA: la truffa di Natale rimanda a - OptiMagazine : Email aziendali bersagliate da #LucianoPerdoni di #FrezzaSPA: la truffa di Natale rimanda a - PandaSecurityIT : Come identificare una cyber-minaccia nelle #email aziendali ?? -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Giungono in queste ore diverse segnalazioni da parte di utenti che avrebbero ricevuto un nuovo messaggiodadiSpA, soprattutto all'interno di caselle di posta elettronica, con un rimando al sito dfcf.org. Sostanzialmente il testo avvisa l'utente finale del fatto che il mittente sia in attesa di un pagamento tempestivo per un servizio che in realtà non è mai stato offerto. In tutta onestà, ci pare assai difficile che qualcuno possa caderci oggi 20 dicembre, ma allo stesso tempo ritengo utile approfondire alcuni aspetti di questa vicenda.In primo luogo, qualora esista per davvero un certodiSpA, questi sarebbe del tutto all'oscuro della vicenda. Oltre a dar vita ad una vera, come a breve potrete percepire prendendo visione del messaggio originale, un'iniziativa del genere potrebbe finire con lo screditare questa ...