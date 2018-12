Conte | «Così ho convinto Salvini e Di Maio  Non potevamo permetterci sanzioni Ue»

"In Ue ho spiegato i rischi del no"Così Conte ha piegato i rigoristi : Il premier Giuseppe Conte racconta la trattativa che ha portato al via libera alla Manovra, ringrazia il capo dello Stato Mattarella e dice come ha convinto i sui vice, Di Maio e Salvini. Spunta poi anche l'ipotesi Tari nella bolletta Segui su affaritaliani.it

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così Contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

Dal 2 - 4 al 2 - 04% : così Conte ha tagliato il deficit di 6 - 5 miliardi : Dal fondo per reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni arrivano 3,6 miliardi; da dismissioni immobiliari e spending review 2,9, per un totale di sei miliardi e mezzo, che corrisponde ...

Manovra - Conte : “Europa superi rigorismo miope - così non si combatte l’instabilità” : “Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere un’instabilità con misure che finiscono per favorirla. L’Europa deve perseguire un rapporto equilibrato tra riduzione e condivisione del rischio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue e dell’Eurosummit del 13 e 14 dicembre. L'articolo Manovra, Conte: “Europa ...

Pensioni - il piano di Conte con Junker : così è pronto a fregare Salvini : Tuttavia, al ministero dell'Economia, dove si stanno mettendo a punto i nuovi numeri da presentare a Bruxelles, si sta lavorando anche all'ipotesi di una 'quota 104' , che di fatto retro-tarerebbe la ...

Giuseppe Conte - lo schiaffo Jean Claude Juncker : così il burocrate umilia ancora l'Italia : Sulla manovra la vera partita del governo si apre al Senato la settimana prossima. Tutto dipenderà dall'esito della trattativa Roma-Bruxelles che non sarà per nulla scontato, a partire dal fatto che ...

Corinaldo - Mattarella 'Non si può morire così'. Conte ai gestori dei locali 'Cautela'. Il Papa 'Prego per i morti' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono in programma ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il capo dello Stato ...

Ancona - cordoglio dopo concerto di Sfera Ebbasta. Mattarella : “Non si può morire così”. Conte : “Risposte chiare e celeri” : Dal Capo dello Stato al premier Giuseppe Conte. In molti dopo ciò che è successo a Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre sono morte sei persone e ferite un centinaio nel tentativo di fuga dalla discoteca Lanterna Azzurra, hanno espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti. E su Facebook il presidente del Consiglio ha fatto sapere che andrà nelle Marche per “verificare sul posto quello che è ...

Bitcoin non è mai stato così pericoloso e al Contempo attraente : 'Non penso che scenderà a zero improvvisamente', dice al quotidiano Le Matin Philippe Bacchetta, professore di economia alla facoltà HEC di Losanna. 'Le organizzazioni criminali, che riciclano denaro ...

Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...

Paolo Becchi - la profezia apocalittica su Conte e l'Europa : 'Così pagheranno caro Di Maio e Salvini' : La trattativa sulla manovra che il governo italiano ha messo in campo con l'Unione europea nasconde rischi gravissimi per il futuro dell'esecutivo Lega-M5s. Secondo il filosofo Paolo Becchi in un'...

Lega - così Salvini ha graziato i Bossi : querela “ad personam” per i reati Contestati solo all’ex tesoriere Belsito : “Va valutata, comprendiamo le esigenze giornalistiche, ma dateci il tempo di studiare”. Maria Pia Gualteri è il sostituto pg di Milano che dovrà sostenere l’accusa alla riapertura del processo d’appello, il 14 gennaio 2019, contro Umberto e Renzo Bossi, e l’ex tesoriere Francesco Belsito per l’affaire The Family. Quella che dovrà valutare è la lunga lista di appropriazioni indebite che vengono contestate a ...

Italia e Ue cercano un'intesa sulla manovra. Così Conte spera di evitare la procedura di infrazione : Ue: l'Italia non è la Grecia Berlino, 26 nov 08:38 - (Agenzia Nova) - L'elevato debito pubblico e il confronto in corso con l'Unione europea sulla legge di stabilità per il 2019 potrebbero avvicinare l'Italia alla Grecia all'inizio della crisi economica che ha colpito il paese dal 2008. Tuttavia, so

MANOVRA/ Così l'asse Conte-Mattarella può convincere Ue e mercati - IlSussidiario.net : La firma di Mattarella alla MANOVRA assume un ruolo importante per evitare che ci siano troppe pressioni da parte dell'Ue