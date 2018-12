Tattoon mania | quando il tatuaggio è ispirato ai cartoni animati

gqitalia

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Un pizzico d'infanzia tatuato sulla propria pelle ha un qualcosa di davvero magico. Basta guardarsi intorno per notare che sempre più spesso i protagonisti di fumetti,e videogiochi fanno capolino su braccia, gambe & co: lo confermano i numerosi vip italiani e internazionali che mostrano con orgoglio sui propri social i tatuaggi dedicati ai loro beniamini di sempre, da Ken Shiro a Homer Simpson. Scatenando quella che, unendo tattoo e cartoon, è stata ribattezzata come, di cui trovate alcuni esempi nella nostra gallery.L'attore e presentatore Paolo Ruffini, per esempio, ha deciso di immortalare sulla propria spalla una serie di icone dell'animazione, da Peter Griffin a Kenny di South Park, con tanto di scritta “Ama e fa' ciò che vuoi”. Il cantante Ed Sheeran, invece, porta sul braccio sinistro il disegno del lamentoso pinguino di plastilina Pingu, ...