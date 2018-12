Salvini contro i meticci

Vittorio Feltri contro Matteo Salvini : 'Deruba i giornali e foraggi la Rai. Noi chiuderemo - voi invece...' : Perché il baraccone romano è esentato dal competere sul mercato, e viene foraggiato dalla politica, mentre noi pennaioli siamo costretti a tirare la lingua per terra? È questo il vostro cambiamento? ...

Scontro Di Battista-Il Giornale su debiti azienda di famiglia. L'abbraccio Salvini-capo ultrà diventa un caso : 'Tutto vero, ma è un colpo basso' dice l'esponente 5Stelle che punta il dito su Silvio Berlusconi. Polemiche per la foto che ritrae il ministro dell'Interno mentre saluta Luca Lucci, condannato per ...

Laura Boldrini : “Da Salvini operazione criminale contro di me” : Dopo l'aggressione subita dall'ex presidente della Camera, Salvini è stato fotografato in compagnia di Luca Lucci, arrestato a giugno per traffico di droga e già condannato a quattro anni e mezzo per rissa aggravata e lesioni: "Il messaggio è pericolosissimo. Chi svolge ruoli come quello di Salvini ha una responsabilità aggiuntiva", ha detto Laura Boldrini.Continua a leggere

Scritte contro Salvini nel Torinese. Il vicepremier : "Sfigati amici dei clandestini" : Imbrattata la sede del Carroccio a Collegno: "Lega-tevi stretto il collo" con insulti al ministro dell'Interno

Renzi "flop" in tv - bordata contro Salvini : "L'arte non rende sui social come un selfie ai funerali" : L'ex premier risponde alla stoccata del Ministro dell'Interno sugli ascolti del suo "Firenze secondo me", in onda su Canale...

Milan - Salvini si scaglia contro l'Uefa : 'sentenza eccessiva - sembra che esistano due pesi e due misure' : Il vicepremier ha commentato la sentenza dell'Uefa nei confronti del Milan, ritenendola alquanto eccessiva Quella della Uefa contro il Milan è 'una sentenza eccessiva, ho già i miei problemi con l'...

Eva Grimaldi contro Matteo Salvini : 'Non aiuta la comunità LGBT' : Purtroppo la politica in questo periodo, a cominciare da Salvini, non ci aiuta'. Maria Rita Gagliardi

Intervista a Laura Boldrini : “Contro di me atto di intolleranza - colpa delle fake news di Salvini” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, commenta l'episodio di cui è stata vittima ieri pomeriggio sul volo Roma-Milano: "Dire che io che ho rappresentato lo Stato per cinque anni, ricoprendo la carica di presidente della Camera, non abbia a cuore gli interessi degli italiani, è altamente offensivo nei miei confronti, è frutto di una strategia di mistificazione, messa in atto da persone senza scrupoli".Continua a leggere

Toscana - entro Natale legge contro il dl Salvini. Rossi : “Migranti sono persone e hanno diritto a salute - casa e istruzione” : Una legge regionale per neutralizzare gli effetti del decreto Sicurezza. E’ questa l’idea del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che “entro Natale” presenterà in giunta una proposta di legge per tutelare i migranti (regolari e non) dopo l’entrata in vigore del decreto legge che prevede una stretta sull’immigrazione e sulla protezione internazionale dei nuovi sbarcati. Nel testo ad hoc che sarà varato dalla giunta regionale prima delle ...

Parroco genovese contro Salvini : «A Natale la mia chiesa resta chiusa» : «San Torpete chiude le porte al Natale: in questo anno 2018, se Gesù, con Maria e Giuseppe, si presentasse da noi per celebrare la sua nascita, col decreto immondo di Salvini sarebbe fermato alla frontiera e rimandato indietro perché migrante economico, perché senza permesso di soggiorno». Con Don Paolo Farinella, Parroco della chiesa di San Torpete, nel pieno centro storico di Genova, non si scherza: prete cattolico dal cuore laico, come ama ...

Roma - migranti in corteo contro il decreto Salvini : A Roma corteo per i diritti dei migranti promosso dal sindacato Usb. Ad aprirlo lo striscione 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. La manifestazione per protestare contro il decreto Salvini, ...

Roma - i migranti si uniscono in protesta : il corteo contro il decreto Salvini : A Roma corteo per i diritti dei migranti promosso dal sindacato Usb. Ad aprirlo lo striscione 'Get up, stand up! Stand up for your rights!'. La manifestazione per protestare contro il decreto Salvini, ...

Torino - tensione in centro per il corteo di duecento anarchici contro Salvini : Protestano contro il decreto sicurezza. Imbrattata una sede di Intesa SanPaolo. Un ampio schiaramento di polizia lungo il percorso