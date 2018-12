Pezzopane | governo conosce richiesta ad Abruzzo su aiuto rifiuti?

romadailynews

: Rifiuti, Pezzopane (Pd): 'Raggi chiede aiuto Abruzzo, governo che dice?' - radiolaquila1 : Rifiuti, Pezzopane (Pd): 'Raggi chiede aiuto Abruzzo, governo che dice?' - stefaniapezzopa : RT @reteabruzzocom: EMENDAMENTO DEL GOVERNO: TRIBUNALI APERTI FINO AL 2021. DI PANGRAZIO CHIAMA PARLAMENTARI ABRUZZESI: SOLO PEZZOPANE RISP… - reteabruzzocom : EMENDAMENTO DEL GOVERNO: TRIBUNALI APERTI FINO AL 2021. DI PANGRAZIO CHIAMA PARLAMENTARI ABRUZZESI: SOLO PEZZOPANE… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Roma – “Ile’ anza dellagiunta alla Regionedall’amministrazione di Roma, dopo il rogo dell’impianto Tmb Salario, per un nuovo e ulteriore trasferimento deiprodotti nella Capitale? Quale posizione intendo assumere l’esecutivo Lega e M5s, unitariamente, su questo tema cosi’ delicato, per la messa a punto di un sistema integrato dei, sapendo che la Regionesi fa gia’ carico di prendere una parte di quelli prodotti a Roma?”.Sono alcune delle domande poste dall’interrogazione di Stefania, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, al ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Occorre fare chiarezza- spiega- sull’operato delle due forze politiche della maggioranza.Da un lato, abbiamo l’inefficienza di un movimento come M5s che ...