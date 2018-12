Nuove immagini ci mostrano le ambientazioni di Metro Exodus

Sony Xperia XZ4 e Huawei P30 e P30 Pro si mostrano in Nuove immagini rendering : In Rete sono apparse nuove immagini che potrebbero mostrarci in anteprima l'aspetto del Sony Xperia XZ4 e di Huawei P30 e P30 Pro L'articolo Sony Xperia XZ4 e Huawei P30 e P30 Pro si mostrano in nuove immagini rendering proviene da TuttoAndroid.

Immagini Nuove e divertenti per augurare la buonanotte ai tuoi amici : augurare una buonanotte e sogni d'oro con una immagine, su whatsapp attraverso le altre applicazioni di messaggistica istantanea ormai sempre diffuse, è ormai una abitudine consolidata fra gli...

Metro Exodus : 4A Games torna a mostrarci il gioco in alcune Nuove immagini : Negli ultimi tempi 4A Games ha pubblicato alcuni nuovi screenshot dedicati all'atteso Metro Exodus tramite la pagina Facebook ufficiale. Queste immagini mostrano tre personaggi del gioco, così come alcuni dei mostri che i giocatori incontreranno in questo nuovo gioco della famosa serie.Come riporta DSOGaming, i personaggi che vengono mostrati sono: il tecnico Tokarev, lo specialista Alyosha e Yermak, esperto di treni e forza trainante

Il presunto Google Pixel 3 Lite svelato da Nuove immagini : Nelle scorse ore sono state pubblicate alcune immagini rendering relative a custodie pensate che per il Google Pixel 3 Lite. Guardiamole insieme

F1 - spuntano Nuove immagini ‘compromettenti’ di Raikkonen : Iceman ubriaco si avvinghia a… Toto Wolff [FOTO] : Un’altra foto risalente alla serata del FIA Prize Giving è spuntata sui social, in cui si vede un Kimi Raikkonen palesemente su di giri avvinghiarsi a Toto Wolff Continuano a spuntare foto compromettenti di Kimi Raikkonen, relative alla serata trascorsa a San Pietroburgo durante il FIA Prize Giving. I bicchieri di troppo hanno giocato un brutto scherzetto ad Iceman, protagonista di alcuni siparietti davvero borderline con gli altri ...

Kingdom Hearts 3 : pubblicate Nuove immagini di Frozen - dell'Organizzazione XIII e della Torre Misteriosa : Uno dei giochi più attesi per l'inizio del prossimo anno è sicuramente Kingdom Hearts 3. Il nuovo capitolo della famosa serie sbarcherà su console alla fine di gennaio e per lenire la restante attesa ecco arrivare una nuova serie di immagini.Attraverso un comunicato stampa, sono state rese disponibili delle nuove immagini per il gioco. Nello specifico, gli screenshot mostrano i personaggi di Frozen, l'Organizzazione XIII e la Torre Misteriosa:

La pagina Steam di Daymare : 1988 si aggiorna con Nuove immagini e una finestra di lancio : Invader Studios, team di sviluppo indipendente tutto italiano che lavora all'interessante survival horror Daymare: 1988, ha annunciato oggi tramite un comunicato stampa d'aver aggiornato la pagina Steam del gioco, con tante nuove immagini e una finestra di lancio.Daymare: 1988 arriverà infatti su Steam nel secondo trimestre del 2019, anche grazie all'apporto di Destructive Creations che pubblicherà il gioco curandone inoltre alcuni aspetti

Il remake di System Shock torna a mostrarsi in Nuove immagini : Come segnala DSOGaming, Nightdive Studios ha pubblicato tre nuovi screenshot per il remake di System Shock, visto di recente in un filmato. Sfortunatamente, queste immagini sono a bassa risoluzione e sarà difficile distinguere alcuni dettagli. Tuttavia, probabilmente alcuni fan di System Shock li potranno trovare interessanti.Nightdive Studios ha anche annunciato che il gioco è attualmente in piena produzione. System Shock sarà un vero remake

The Outer Worlds : il nuovo RPG di Obsidian non includerà microtransazioni. Pubblicate Nuove immagini e dettagli : The Outer Worlds di Obsidian è un gioco che promette di accontentare tutti i fan di Fallout. E per soddisfare anche altri giocatori, gli sviluppatori hanno dichiarato che il gioco non presenterà microtransazioni.In un'intervista con Gamestar, il creatore di Fallout, Timothy Cain, ha dichiarato che non ci sono piani per includere microtransazioni."Non ci sono microtransazioni nel gioco. Lo comprerete una volta sola e vi divertirete per

Nuove immagini di Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite : fori da una parte - impronte sul lato dall'altra : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10 Lite in Nuove immagini: fori delle fotocamere centrali sul fronte, sensori per le impronte sul lato, per un design che non convince a pieno.

Nuove immagini ci mostrano il desolante mondo di A Plague Tale : Innocence : Come riporta Gematsu, il publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Asobo Studio hanno pubblicato diverse Nuove immagini dedicate al prossimo gioco di avventura A Plague Tale: Innocence.Ecco una panoramica del gioco e di seguito i nuovi screenshot di oggi:"I ratti brulicano e il caos scende sulla Francia medievale mentre la guerra infuria. I giovani fratelli Amicia e Hugo devono farsi strada attraverso paesaggi desolati mentre cercano

Resident Evil 2 : Ada Wong con il suo abito rosso e il Tyrant T-00 protagonisti di alcune Nuove immagini : Il 2019 inizierà con alcune importanti uscita e, tra queste, non possiamo non menzionare quella di Resident Evil 2.Anche se manca ancora un po' di tempo prima del lancio di questo "remake" dello storico titolo, Capcom ha pubblicato alcuni nuovi screenshot nei quali possiamo ammirare la famosa Ada Wong nel suo abito rosso.Ada è stata presentata per la prima volta nel trailer dedicato alla storia per le campagne di Leon e Claire

Nuove immagini e indiscrezioni su LG Q9 e Google Pixel 3 Lite : LG Q9 e Google Pixel 3 Lite sono protagonisti di Nuove interessanti anticipazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Anthem : Nuove immagini ci mostrano le splendide ambientazioni e nuovi nemici : Come riportato da Wccftech, durante il fine settimana, gli sviluppatori BioWare hanno condiviso nuovi screenshot per l'attesissimo Anthem.Tyler Steinbring del team QA ha condiviso una splendida nuova immagine di una grotta tramite Twitter, che potete vedere qui sotto:In seguito, la Senior Level Designer, Emily Taylor, ha mostrato due nuovi nemici prima di aggiungere che gli Scars, il nemico più comune, non sono gli unici nemici che i giocatori