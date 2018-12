Michele Anzaldi Pd | membro della vigilanza Rai contro i suoi colleghi di partito «Ma

Michele Anzaldi (Pd) ricorre all'Anac sul reddito di cittadinanza : "Tessere in stampa senza legge e copertura finanziaria" : Michele Anzaldi ricorre all'Anac sul reddito di cittadinanza . Una decisione, quella del deputato Pd, che mira a far chiarezza sulle dichiarazioni rese in questi giorni da Luigi Di Maio, a proposito della stampa delle tessere dove saranno depositati i famosi 780 euro. stampa che il vicepremier ha definito in corso "già da due settimane", nonostante la manovra nella quale è contenuta la misura, come è noto, debba ancora essere ...

Michele Serra attacca Anzaldi. Il dem : "Lo fa perché sollevai il caso di Fazio" : 'Non è una novità che Michele Serra decida di utilizzare il suo spazio su 'Repubblica' per attaccarmi personalmente, con infamanti accuse di censura per me che, non soltanto non ho alcun potere per ...