Gli Stati Uniti si stanno preparando per un completo ritiro dal nord-est della Siria

BE : Verdi presentano Regula Rytz per elezione aGli Stati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Germania - minacce di morte alla fiGlia di un avvocato turco : arrestati 5 poliziotti neonazisti : allarme nazi in Germania, arrestati 5 poliziotti dopo aver rivolto minacce alla figlioletta di due anni di una avvocatessa turca. Il caso delle chat su whatsapp chiaramente inneggianti a Hitler, che ...

Incubo “shutdown” neGli Stati Uniti : cosa significa e cosa potrebbe succedere : Torna l’Incubo “shutdown” negli Stati Uniti: la procedura blocca tutte le attività governative non essenziali nel momento in cui il Congresso non riesce ad approvare la finanziaria. L’ultima volta è accaduto l’anno scorso, quando repubblicani e democratici, non riuscirono a trovare un accordo sui cosiddetti “dreamer”, gli immigrati illegali entrati negli USA da minori. Questa volta a minacciare lo ...

Gli Stati Uniti hanno detto di avere ucciso in due giorni 62 miliziani del gruppo terroristico somalo al Shabaab : L’esercito statunitense ha detto di avere ucciso 62 miliziani del gruppo terroristico somalo al Shabaab in sei attacchi aerei compiuti in Somalia tra sabato e domenica. I bombardamenti – quattro sabato e due domenica – sono i più violenti compiuti

Biathlon - le percentuali al poligono deGli azzurri dopo Hochfilzen. Tutte le statistiche. Runggaldier - Vittozzi e Wierer oltre il 90% : Anche nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Hochfilzen, in Austria, la squadra italiana si è particolarmente distinta per le alte percentuali al tiro, soprattutto per quanto riguarda le donne. Perfezione a terra per Federica Sanfilippo ed Alexia Runggaldier, nel complesso percentuali molto elevate anche per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che restano oltre il 90% proprio assieme a Runggaldier. Tra gli uomini gran tappa ...

Matteo Renzi : "Gli ascolti del mio documentario su Nove sono stati ottimi" : Matteo Renzi ha definito "ottimi" gli ascolti che il suo documentario Firenze secondo me ha fatto registrare su Nove sabato sera (367.000 spettatori, 1,8 % di share). L'aggettivo sorprende, considerando che neanche l'ufficio stampa di Discovery Italia (che, in quanto tale, ha il compito di promuovere e vendere nella maniera al meglio i propri prodotti) lo ha mai utilizzato nel comunicato diffuso ieri poco dopo le ore 11 (nel quale, ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Gli Stati Uniti chiudono al comando nel medagliere - Italia solo tredicesima : La Nazionale azzurra paga la mancanza di ori, ottenendo sette medaglie che la relegano al tredicesimo posto nel medagliere Si sono conclusi ad Hangzhou i Campionati Mondiali in vasca corta 2018, una rassegna letteralmente dominata dagli Stati Uniti, capaci di mettersi al collo ben 36 medaglie. Sono 17 gli ori conquiStati dalla Nazionale americana, nettamente in testa al medagliere dopo la settimana di gare. Russia e Ungheria completano il ...

La storia della bambina guatemalteca morta dopo essere entrata neGli Stati Uniti : Aveva 7 anni, si chiamava Jakelin Caal Maquin e non è stata soccorsa in tempo nonostante fosse sotto la custodia degli agenti di frontiera

Cosa stanno cercando Gli Stati Uniti in Africa? - : Tuttavia, Alpuente ritiene che "con la guerra commerciale a pieno ritmo e la perdita del saggio di profitto dell'economia statunitense, le cose non sembrano essere così forti". Approfondendo, l'...

Spegnere lo smartphone in cambio di 100mila dollari : un concorso neGli Stati Uniti : È risaputo che la tecnologia, per quanto sia sempre più utile, comporti anche dei rischi, tra cui quello di sviluppare dipendenza in chi rimane costantemente connesso. Chat e social network ci aiutano a rimanere sempre in contatto con le persone più importanti ma possono anche distrarci da ciò che accade nel mondo reale. Ci sono persone che non possono stare lontane dal loro smartphone per neanche un minuto, mentre ci sono altre persone che ...

Ryan Zinke - segretario all’Interno deGli Stati Uniti - lascerà il suo incarico a fine anno : Ryan Zinke, segretario all’Interno degli Stati Uniti, lascerà il suo incarico a fine anno: è la terza figura chiave dell’amministrazione americana ad andarsene nelle ultime settimane, dopo il procuratore generale Jeff Session e il capo dello staff della Casa Bianca

Ryan Zinke - segretario per gli Interni deGli Stati Uniti - lascerà il suo incarico a fine anno : Ryan Zinke, segretario per gli Interni degli Stati Uniti, lascerà il suo incarico a fine anno: è la terza figura chiave dell’amministrazione americana ad andarsene nelle ultime settimane, dopo il procuratore generale Jeff Session e il capo dello staff della

Palermo - uccide il marito mentre dorme Arrestati moGlie e fiGli : hanno confessato : La vittima, Pietro Ferrara, aveva 45 anni. In casa al momento del delitto c'erano due figli della coppia. E' stata la donna a chiamare i soccorsi. L'uomo sarebbe stato ucciso prima con alcune coltellate inferte dalla moglie e subito dopo dai figli

Palermo. Omicidio di Pietro Ferrera : arrestati anche i fiGli Mario e Vittorio : Sono tre gli assassini di Pietro Ferrera, 45 anni. L’uomo è stato accoltellato mentre dormiva, nella loro casa. Il delitto