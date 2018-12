Vado ligure | 18enne si dà fuoco | padre si uccise in quel posto e allo stesso modo 5 anni

Tirreno Power : accordo con Vernazza Autogru - nasce cittadella a Vado ligure (3) : (AdnKronos) - Oggi, sottolinea Allegra, "manteniamo un impegno e diamo il via a una nuova storia per questo territorio. L’impegno era di far rinascere posti di lavoro dalle ceneri del carbone e di trovare una soluzione per tutti i lavoratori colpiti dal sequestro. In questi due anni abbiamo valutato