Scoperto Farout | il pianeta nano che affascina per il suo colore rosa

: Scoperto #Farout il pianeta più lontano del Sistema Solare. È di colore rosato, tipico dei mondi ghiacciati ?… - RaiNews : Scoperto #Farout il pianeta più lontano del Sistema Solare. È di colore rosato, tipico dei mondi ghiacciati ?… - SkyTG24 : Scoperto Farout, il pianeta più lontano del Sistema Solare - marc0mz : RT @SkyTG24: Scoperto Farout, il pianeta più lontano del Sistema Solare -

(Di martedì 18 dicembre 2018) L'universo è sinonimo di ignoto. Da tempo è in atto una vera e propria caccia al tesoro per quanto concerne il cosidettoX (9) un ipotetico corpo celeste di cui si presuppone l'esistenza nel sistema solare esterno, al di là dell'orbita di Nettuno. L'esistenza di un probabiletransplutoniano è stata congetturata all'inizio del secolo scorso. Nel nel 2014 la NASA, dopo la spedizione della sonda Voyager 2, ha negato l'esistenza di un altroma le ricerche continuano a proseguire imperterrite. Gli scienziati interessati alla ricerca si sono, così, imbattuti in unbattezzatonome in codice 2018 VG18. Quest'ultimo è 120 volte più distante dal Sole rispetto alla Terra.Primo avvistamento il 10 novembre ma è stato ufficializzato solo ieri dall'UAI La scoperta delè stato notificata dal Minor Planet Center dell’Unione Astronomica ...