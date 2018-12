Infortunio Pavoletti | le condizioni della punta del Cagliari in vista della Lazio

calcioweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018)– Fermo a causa di un problema ai flessoricoscia sinistra accusato nel riscaldamento del match contro la Roma, Leonardosta provando a rientrare nella prossima partita contro la. Stando al Corriere dello Sport, non sarà semplice rivederlo in campo già all’Olimpico. I tifosi e soprattutto Maran sperano, perché la sua presenza al centro dell’attacco stravolge l’assetto tattico del. Al tempo stesso, però, lo staff medico predica attenzione e vuole evitare ricadute.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ledelinCalcioWeb.