Farà tappa al Lyrick di Assisi ' De André Anniversary

Giro d'Italia - la Corsa Rosa il 17 maggio Farà tappa a L'Aquila per decennale del Sisma 2009 : L'Aquila - "Perché L'Aquila? Perché il Giro d'Italia è un evento che va oltre lo sport, è un fatto di costume che ha affiancato la storia del nostro Paese, soprattutto nei momenti difficili. Qui a L'Aquila va raccontato come questa città sia in piena ricostruzione, come stia tornando a vivere ed anche quanto è bello l'Abruzzo dalla costa alle sue montagne". Così il direttore ...

David Guetta : il suo 7 World Tour 2019 Farà tappa a Bologna : laura.ritagliati 30 November 2018 David Guetta ha annunciato l' unica data italiana in programma nel 2019. Non prendere impegni per l'1 dicembre, il dj francese più famoso al mondo si esibirà all'Unipol Arena di Bologna. via GIPHY Qui sotto trovi tutte le informazioni utili, compresi i prezzi dei biglietti. Domenica 1 dicembre 2019 - Bologna, Unipol Arena Ore 21.00 Prezzi ...