Torino | i fiori all’occhiello dell’ultimo mercato si sono rivelati un flop | le ultime

(Di lunedì 17 dicembre 2018) L’ultima sessione dipotenzialmente potrebbe risultare abbastanza dispendiosa per il. Iall’occhiello erano rappresentati da Soriano e Zaza, entrambi giunti sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto e con l’impronta di chi avrebbe dovuto aiutare i granata a fare quel salto di qualità necessario per tornare in Europa. Finora, però, i duestati un autentico: il centrocampista nativo di Darmstadt fatica a reggere i ritmi della Serie A e soprattutto gli schemi di Mazzarri, nonostante la sua carriera suggerisse un abbinamento quasi perfetto al 3-4-1-2 o 3-4-2-1; l’attaccante, chiuso da Belotti e Iago Falque e probabilmente prelevato dal Valencia senza il pieno benestare del tecnico toscano, ha sprecato quasi tutte le chance a disposizione con prestazioni nettamente al di sotto della sufficienza (si pensi al derby in cui ha ...