Riconoscimenti ai nuovi servizi in sanità | un’app per farmacisti ospedalieri e un nuovo

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Grande il dinamismo della nostra piccola e media impresa, delle start up frutto della capacità di molti e della lungimiranza di manager e imprenditori che amano rischiare e scommettere, investire e vincere come in questo caso. E’ importante poter dare visibilità e far conoscere il lavoro e la capacità della nostra microimpresa di “saper fare” grazie alla conoscenza, ai contenuti e alla tecnologia. Il settore sanitario trova diversi esempi luminosi.I PREMI – Una nuova app per, un sanificatore già diffuso sia in Italia e all’estero a base di ozono e una nuova rivista scientifico-divulgativa per il web: sono queste solo tre delle nuove sfide imprenditoriali, frutto dell’iniziativa di giovani coraggiosi under35 italiani che sono stati ospiti e valorizzati nella Prima Edizione del Premio Nazionale ANGI, Associazione Nazionale Giovani ...