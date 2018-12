Giancarlo Ferretti | ‘Froome? Nulla a che fare con il vero ciclismo’

Blastingnews

: RT @tuttobiciweb_it: #FERRETTI: «#NIBALI MI DIVERTE E PUO’ VINCERE IL #GIRO» - Andrea05256898 : RT @tuttobiciweb_it: #FERRETTI: «#NIBALI MI DIVERTE E PUO’ VINCERE IL #GIRO» - tuttobiciweb_it : #FERRETTI: «#NIBALI MI DIVERTE E PUO’ VINCERE IL #GIRO» -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Fedele al soprannome di “Sergente di ferro”, che ne ha tratteggiato la forte e ruvida personalità, l’ex corridore e Direttore Sportivoha stroncato senza appelli Chris Froome e il Team Sky. In un’intervista concessa a Tuttobici,ha parlato a 360 gradi dei temi d’attualità del ciclismo, il mondo che lo ha visto tra i grandi protagonisti per decenni, prima sui pedali e poi soprattutto in ammiraglia, ma da cui si è defilato nel 2005. Al termine di quella ennesima stagione ricca di vittorie alla guida della Fassa Bortolo, il tecnico romagnolo si ritirò dall’attività, restando, però, uno dei più attenti osservatori del ciclismo professionistico.: ‘Sky ha reso il ciclismo meno interessante’ In oltre 40 anni di ciclismo, prima da corridore di buon livello, poi da tecnico delle squadre più vincenti,non ha fatto sconti a nessuno. I suoi ...