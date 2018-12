Affiliato a Daesh e apologia del terrorismo | un fermo a Bari

romadailynews

(Di lunedì 17 dicembre 2018)– All’operazione condotta dagli agenti della Digos die denominata “Yusuf”, hanno partecipato anche uomini del Servizio per il contrasto alEsterno della Dcpp/Ucigos con il supporto dell’Aisi e del Federal bureau of investigation (FBI) statunitense. Perche’ il ventenne cittadino somalo Mohsin Ibrahim Omar – noto come Anas Khalil e indagato per i reati di associazione con finalita’ di, istigazione edel, aggravate dall’utilizzo del mezzo informatico e telematico – e’ considerato dagli investigatori non solo un fervente– lo stato islamico somalo – ma anche una persona in continuo contatto con una sua cellula operativa.Per queste ragioni, la direzione distrettuale antimafia diha disposto l’attivazione di un complesso impianto ...