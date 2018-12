Roberto Fico | “Troppe fiducie? Ho parlato con Fraccaro | da gennaio meno decreti Le

Roberto Fico : "Sui migranti me ne frego dei sondaggi" : "Se il sondaggio dice che l'accoglienza dei migranti non 'tira' più, io me ne frego del sondaggio. Perché so che c'è un fenomeno che va governato, non posso cambiare le mie politiche in base a un sondaggio". Parola del presidente della Camera, Roberto Fico intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai Tre. "Se il sondaggio cambia me - aggiunge -, perdo tutto, perdo la visione e la politica".Parlando poi ...

Piazza Fontana - le parole di Roberto Fico contano. E voltargli le spalle è sbagliato : di Andrea Taffi * “Se nessuno lo ha ancora fatto, lo faccio io oggi, con molta semplicità e umiltà”. Con questa premessa, il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ha chiesto scusa ai familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, e (interpretando estensivamente il suo pensiero) a tutte le vittime di tutte le stragi depistate in Italia. Le parole di Fico sono importanti, perché danno ...

Milano - Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO : Milano, Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO Il sindaco del capoluogo lombardo e il presidente della Camera hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplodeva nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura uccidendo 17 persone e ...

Roberto Fico : "Contro la Tav non per distruggere" : "Nella discussione intorno a ogni grande opera pubblica chiediamoci, di volta in volta, a quale visione di lungo periodo una certa opera risponde. E quindi se si adegua a quelle esigenze di sostenibilità, ambientali, economiche, sociali, irrinunciabili nel contesto mondiale attuale. Quell'opera ci proietta in un futuro migliore e sostenibile oppure, attraverso di essa, stiamo inseguendo un modello di sviluppo che è già ...

ANNA FALCHI/ Video - 'Farei un calendario con Roberto Fico - io fetish e frustino. Gli Ufo? Li ho visti...' - IlSussidiario.net : ANNA FALCHI, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1 ha raccontato : 'vorrei fare un calendario con Roberto Fico' e della volta che ha visto un ufo

Dall’Osso - Roberto Fico : “Nessuno gli ha chiesto 100 mila euro. Non so cosa sia successo - gli parlerò” : “Ieri sera ho ricevuto come presidente della Camera la lettera di Matteo Dall’Osso. Non so cosa sia successo, non ho ancora parlato con Matteo. Quando tornerò a Roma vedremo cosa è successo perché per me è stata una sorpresa. Non mi sembra che qualcuno gli abbia chiesto 100 mila euro“. Così Roberto Fico a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’istituto italiano per gli Studi Filosofici di ...

Anna Falchi : “Farei un calendario con Roberto Fico vestita fetish col frustino” : Ai microfoni di 'Un giorno da pecora' la showgirl ha confessato un debole per il presidente della Camera: "Mi sembra un...

Lo schiaffo di Roberto Fico a Claudio Borghi : La legge di Bilancio che in discussione nell'Aula della Camera è la stessa approvata in Commissione? Nient'affatto. Il presidente della Camera Roberto Fico ha infatti deciso " in maniera piuttosto ...

Marcello Veneziani : 'Roberto Fico e la maledizione dei presidenti della Camera' : Certo, 'non li avrei mai voluti al governo, e diocenescampi dai comunisti al potere', ma 'alla guida del Parlamento erano preferibili loro, avevano una cultura politica e una storia alle spalle, ...

Governo - l'opposizione c'è. Si chiama Roberto Fico : Il presidente della Camera a favore del Global Compact e contrario al dl sicurezza. Di Maio prova a minimizzare, ma la spaccatura c'è

Regeni - il Parlamento egiziano contro Roberto Fico : 'Ingiustificabile' - Moavero convoca l'ambasciatore : Il Parlamento egiziano "ha espresso il proprio rammarico per le dichiarazioni e l' atteggiamento ingiustificabile da parte del presidente Roberto Fico " sul caso di Giulio Regeni. Fico ha annunciato, ...

Regeni - il Parlamento egiziano contro Roberto Fico : 'Ingiustificabile' : Il Parlamento egiziano "ha espresso il proprio rammarico per le dichiarazioni e l'atteggiamento ingiustificabile da parte del presidente Roberto Fico" sul caso di Giulio Regeni. Lo si legge in un ...

Roberto Fico : “Ho preso le distanze dal decreto sicurezza - Goblal compact bisogna aderire” : Roberto Fico ha mostrato malessere per quanto riguarda l’approvazione del decreto sicurezza La replica del ministro dell’Interno Salvini: “Non ho capito se hanno letto il decreto, visto che aumenta la lotta alla mafia” Non si muove da capo-corrente anche perché per dire la sua ha atteso l’approvazione del decreto. Ma il malessere di una parte del M5s nei confronti del decreto sicurezza ora parla attraverso la voce del ...

La politica estera fai da te di Roberto Fico : Roma. Ieri, 29 novembre, la magistratura italiana ha iscritto nel registro degli indagati diversi agenti della polizia segreta dell'Egitto perché sospettati dell'omicidio del giovane ricercatore Giulio Regeni, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto con segni di tortura e mutilazioni