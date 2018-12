Roberto Fico | Sui migranti me ne frego dei sondaggi

huffingtonpost

: Questo pomeriggio sarò a @Mezzorainpiu ospite di Lucia Annunziata. Appuntamento alle ore 14.30 su Rai3 - Roberto_Fico : Questo pomeriggio sarò a @Mezzorainpiu ospite di Lucia Annunziata. Appuntamento alle ore 14.30 su Rai3 - Roberto_Fico : La musica ci insegna l’arte dell’ascolto ed è uno straordinario modo di stare insieme, senza barriere, perché ha la… - Montecitorio : Grazie alla Banda della @GDF per questo augurio natalizio durante il concerto in Piazza Montecitorio |… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) "Se ilo dice che l'accoglienza deinon 'tira' più, io me nedelo. Perché so che c'è un fenomeno che va governato, non posso cambiare le mie politiche in base a uno". Parola del presidente della Camera,intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai Tre. "Se ilo cambia me - aggiunge -, perdo tutto, perdo la visione e la politica".Parlando poi delle grandi opere,spiega: "La Tav è totalmente fallita rispetto alla sua origine. Le previsioni e i dati sul trasporto delle merci su ferro non sono solo disattese ma sono assolutamente fuori quota. La Tav non serve". Mentre sul via libera a Tap e Terzo valico,dice: "Se in campagna elettorale abbiamo promesso delle cose, ma al governo non siamo stato in grado di mantenerle, per mille motivi, si chiede scusa, si va sui ...