Quel partito dei cattolici e le grandi manovre di Chiesa e vescovi che irritano i fedeli

Quel nuovo partito anti Salvini che nasce dentro i Sacri palazzi : ... fondando una nuova formazione politica centrista e neoliberale. Per ora ci sono poche certezze. La 'militanza - si diceva una volta - non va in vacanza'. La Chiesa cattolica sembra tornata dalle ...

Maurizio Martina : "Il Pd rischia. Renzi? Faccia Quello che crede - ma dentro il partito" : "Qualsiasi divisione del nostro campo in questo momento sarebbe un errore. dentro al Congresso del Partito democratico ognuno giochi il suo ruolo. Dobbiamo guardare avanti". Con queste parole Maurizio Martina, segretario uscente del Pd, risponde alle voci che ipotizzavano la volontà di Matteo Renzi di creare un soggetto politico. Nel suo intervento a Mezz'ora in Più ha ricordato che l'ex premier ha negato una eventuale ...

La scissione più importante è Quella tra Renzi e il partito dei sindaci : Roma. I sindaci sono sempre stati l'architrave del Renzismo, fin da quando Matteo Renzi nel 2010 aveva deciso di lanciare l'assalto al cielo nell'unico modo possibile per chi vuole arrivare a Roma non ...

Il partito dei cattolici o Quello dei vescovi? Di fatto - c'è già il manifesto : ... e soprattutto con estremo realismo: dal problema di 'migliorare lo Stato e le istituzioni' a quello di un 'nuovo modello di sviluppo', dalla 'questione morale della politica' alla legge elettorale, ...

Taiwan : l'astro nascente del partito Kuomintang antepone il tema dell'economia a Quello dei legami con la Cina : Taipei, 03 dic 06:02 - , Agenzia Nova, - Han Kuo-yu, esponente 61enne del partito Kuomintang che ha espugnato a sorpresa la città di Kaohsiung in occasione delle elezioni Taiwanesi... , Cip,

Tutti pazzi per ‘il partito che non c’è’ : Quello del Pil e di Renzusconi : La “libera” informazione – talmente “assediata” dal regime gialloverde da mobilitarsi come mai prima sul grave rischio fascismo in Italia, anche se finisce inevitabilmente per arringare se stessa come sperimentato alcuni giorni fa dai sedicenti perseguitati di Repubblica – si sta concentrando parallelamente su due fronti strategici in sinergia con la cosiddetta opposizione: in particolare a rimorchio delle ...

Elezioni europee 2019 - sondaggi : in Francia il partito di Marine Le Pen supera Quello del presidente Macron : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...