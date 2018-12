Polemica in Nuova Zelanda | 353 cani da corsa sottoposti a eutanasia in un anno

Nina Moric/ Nuova Polemica con Fabrizio Corona? Il look per Chiambretti - #CR4 - La Repubblica delle Donne - - IlSussidiario.net : Nina Moric torna in tv ospite a #CR4 La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4. Nuova polemica con Fabrizio Corona?

236 profughi sbarcano a Pozzallo. Nuova Polemica via Malta fra Salvini ed Europa : Operazioni accelerate dalle cattive condizioni in cui si trova il barcone. Fra le persone a bordo 43 donne e 37 minori. Il vicepremier attacca definendo l'Unione Europea incapace e dannosa -

Gf Vip - nuova Polemica su Francesco Monte : 'Se sei fidanzata non vai in viaggio da sola' : Francesco Monte continua ad essere al centro delle polemiche in questa terza edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. In queste ultime ore, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare a delle nuove clamorose dichiarazioni che hanno scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social, al punto che in molti hanno definito il suo modo di pensare, sessista e retrogrado rispetto alla società attuale. Nuove polemiche ...

Bergamo - Polemica per le ronde di Forza Nuova sui treni : 'Tornati alle deportazioni del 1944' : I loro ideatori ed esecutori le chiamano 'passeggiate della sicurezza', ma sono vere e proprie ronde che vengono effettuate sul treno serale Bergamo-Milano . Ad organizzarle sono diversi militanti di ...