Omofobia | un 20enne aggredito a Vittoria da una baby gang | “Dammi quel telefono | frocio”

(Di domenica 16 dicembre 2018) Lo hannoain sei, in centro città, mentre stava andando a lavorare. Èlo che è successo a un ventenne che lavora in uno studio di parrucchieri di, in provincia di Ragusa. “Dammifrocio, che devo fare una telefonata”, gli hanno urlato mentre camminava. Lui ha rifiutato ed è scattata l’aggressione del branco: sei ragazzi, probabilmente minorenni, lo hanno picchiato con pugni alla testa, al viso e al torace.Hanno smesso solo quando il titolare di una pizzeria è intervenuto mettendolo in salvo nel suo esercizio. Il ragazzo è stato portato in ospedale, per essere medicato: ha contusioni alla testa, allo zigomo destro a al costato, giudicandolo guaribile in cinque giorni. Nell’esposto, presentato insieme al suo legale, l’avvocato Nunzio Valerio Palumbo, ilricostruisce un mese di paura: “È da tempo – ha sostenuto ...