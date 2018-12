Io sono una poesia | il percorso espositivo tra le arti

Un pullman proveniente da Genova ha avuto un incidente vicino a Zurigo : una persona è morta - 44 sono ferite : Nella notte di domenica, alle 4.15, un pullman del gruppo Flixbus proveniente da Genova e diretto a Düsseldorf, in Germania, ha avuto un incidente vicino a Zurigo, in Svizzera: una donna è morta e 44 persone si sono ferite, tre in modo

Paolo Marzotto parla di Gemma Galgani : "sono deluso da una donna che non sa esattamente ciò che vuole" : Le avventure di Gemma Galgani a Uomini e Donne offrono molto spesso delle vicende con continui colpi di scena, l'ultimo in ordine di tempo riguarda la movimentata frequentazione intrapresa con Paolo Marzotto dopo la breve relazione avuta con Rocco Fredella e terminata (per ora) in malomodo.Gemma e Paolo fino a qualche tempo fa parevano non avere molti problemi, lui si era appassionato ai pregi della dama mentre lei si lasciava andare a ...

Manovra - emendamento 5s : “Da gennaio magistrati possono andare in pensione a 72 anni”. Anm : “Serve una riflessione” : I magistrati possono andare in pensione due anni più tardi. È quanto prevede il testo di un emendamento alla legge di Bilancio, a firma del senatore pentastellato Mattia Crucioli, non ancora depositato ma sul quale l’Anm invita già “una riflessione” chiedendo di evitare iniziative unilaterali. “Con effetto dal primo gennaio 2019, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Var? Le porcate di una volta non ci sono più» : GENOVA - " L'immagine più bella è stata sicuramente quella del gol di Saponara , che ha rappresentato un colpo di genio, arte. Qualcosa di non riproducibile. E poi l'esultanza, con tutti i componenti ...

Verissimo - Giulia Salemi : 'Io e Francesco? sono una sognatrice - spero che il treno non si fermi' : 'Speravo di vincere, sarebbe stata la conclusione di un percorso'. Francesco Monte ospite oggi insieme a Giulia Salemi nella puntata Verissimo dopo il Grande Fratello Vip che li ha visti arrivare in ...

"sono Sara Gama e prendo a calci i pregiudizi da tutta una vita" : "Ed è assurdo: nel mondo esiste una fetta di popolazione che è gay o lesbica. Numeri che statisticamente si rifettono pure in uno spogliatoio, non importa se maschile o femminile. Chi pensa il ...

Benedetta Mazza e Stefano Sala stanno insieme?/ Lei chiarisce : "Non mi sono presa una cotta" - Verissimo - : Il mistero si infittisce su Benedetta Mazza, Stefano Sala e la loro presunta relazione. I due ci tengono alla privacy: nessuno scoop; nemmeno a Verissimo.

Francesco Monte e Giulia Salemi sono una coppia - “la favola continua” : Francesco Monte e Giulia Salemi hanno ricevuto pesanti critiche durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip 3. Tanto che il pubblico ha deciso di vendicarsi contro la figlia di Fariba Tehrani non appena ne ha avuto la possibilità, facendola uscire con il televoto. Così traspare dai social, sempre impietosi nei confronti di Silvia e non solo per il suo flirt con Francesco Monte. Ospiti di Verissimo, i due ex concorrenti hanno svelato ...

Simone Coccia VS Cristiano Malgioglio/ Video - "Se io sono inguardabile tu sei una cag*ta di piccione!" : Simone Coccia si arrabbia sui social con Cristiano Malgioglio per averlo 'offeso' mercoledì sera da Piero Chiambretti, ecco il suo 'sfogo'.

Così i repubblicani americani si sono fatti incantare da una russa : New York. Il processo appena cominciato a Maria Butina, una trentenne russa accusata di essere un agente del governo di Mosca, suona anche come il segnale di quanto il deterioramento interno del Partito repubblicano americano sia in fase avanzata, forse Così grave da essere irrecuperabile. Butina ha

"Gli italiani non sono razzisti ma hanno una percezione distorta dell'immigrazione" - il sondaggio Ixé per il CeSpi : La società italiana appare meno razzista di quanto possa emergere da una narrazione che va diffondendosi. E, tuttavia, su un tema rilevante nell'agenda politica internazionale come l'immigrazione la percezione sembra sovente piuttosto lontana dalla realtà dei fatti. distorta.È quanto emerge dal sondaggio "L'opinione opaca: gli italiani e la percezione del fenomeno delle migrazioni", realizzato dall'Istituto Ixè e ...

Scuola - scandalo mense : una su tre è irregolare - sette sono state chiuse subito : Si torna a parlare di mense scolastiche, dopo i diversi e troppi casi di cibo avariato somministrato nelle scuole pubbliche ora è stato pubblicato il rapporto dei Nas. I carabinieri hanno chiuso 7 mense con effetto immediato e rilevato irregolarità in 81 scuole su 224, ovvero una su tre. I controlli sono partiti a gennaio 2018 in tutta Italia, per il ministro Grillo si tratta di "un film dell'orrore". Scuola, una mensa su tre in Italia è ...

Verissimo – Giulia Salemi e Francesco Monte sono una coppia : i particolari dei primi momenti passati insieme senza telecamere : Giulia Salemi e Francesco Monte insieme a ‘Verissimo’: i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si definiscono coppia nel programma di Silvia Toffanin Giulia Salemi e Francesco Monte, dopo essere stati grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, parlano della loro storia d’amore a ‘Verissimo’. Davanti a Silvia Toffanin, l’italo-persiana ed il tarantino appaiono belli ed ...

I sei falli commessi dal Napoli a Liverpool sono una fotografia : La media falli in Champions era di 12,4 C’è un dato statistico di Liverpool-Napoli che è più esemplificativo di qualsiasi analisi: ad Anfield Road, in tutta la partita, il Napoli ha commesso sei falli. Sei! Contro i sedici commessi dal Liverpool. Ma non solo. La media dei falli commessi fin qui dal Napoli in campionato è di 10,6 a partita; in Champions sale a 11,3. Dato che comprende anche il 6 di Liverpool-Napoli. Prima della partita di ...