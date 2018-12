Inter | Perisic in bilico | si muove l' Atletico Madrid RUMORS

Inter Udinese - formazioni ufficiali : a riposo Perisic - dentro Keita : Inter Udinese, NERAZZURRI CHIAMATI AL RISCATTO- Riscossa, riscatto, ripresa. Chiamatela come volete, ma l’Inter oggi è chiamata ad un solo e unico obiettivo: la vittoria. I nerazzurri sono nel mezzo del loro peggior periodo stagionale, freschi di eliminazione dalla Champions League e al massimo distacco dalla vetta della classifica: 14 punti. I motivi per cercare […] L'articolo Inter Udinese, formazioni ufficiali: a riposo Perisic, ...

Inter - tutti sotto esame : in cima alla lista dei partenti c'è Perisic : Di sicuro ci vorrà un'inversione di rotta nel rendimento, perché l'Inter valuta il vicecampione del mondo 50 milioni e oggi Perisic è lontano dal valere tale cifra.

Thauvin Inter - esterno del Marsiglia ultima idea per il dopo Perisic : Thauvin Inter – Ormai eliminata dalla Champions League, l’Inter cerca nomi di altissimo spessore per rinforzare la propria rosa. Uno dei giocatori ad aver deluso di più in questo avvio di stagione è stato Ivan Perisic. D’altronde l’esterno offensivo ha già dichiarato che vorrebbe tentare un’avventura in Premier League. E guarda caso proprio in Inghilterra […] L'articolo Thauvin Inter, esterno del Marsiglia ...

Perisic vorrebbe ma non può lasciare l'Inter : Il croato sogna la Premier ma rischia di restare prigioniero di una prima parte di stagione negativa

Ravezzani duro : 'Lo dico da tempo che l'Inter avrebbe dovuto cedere Perisic' : l'Inter è sotto accusa dopo l'eliminazione in Champions League maturata dopo il pareggio interno contro il Psv Eindhoven per 1-1, con il Tottenham che è riuscito a qualificarsi grazie allo stesso risultato ottenuto al Camp Nou contro il Barcellona. Un pari che fa ancora male visto che la squadra nerazzurra è consapevole di aver perso non solo una grande occasione visto che avrebbe dovuto battere l'ultima in classifica del proprio girone, già ...

Inter PSV Eindhoven 0-0 LIVE : risultato in diretta. Palo di Perisic : Inter-PSV 0-0 LIVE Inter, 4-3-3,: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti PSV, 4-3-3,: Zoet; Dumfries, Sainsbury,...

Inter-Psv LIVE - palo di Perisic. Intanto Barça in vantaggio : 6′ – D’Ambrosio! Asamoah ancora al cross e colpo di testa conseguente del terzino, che finisce a lato. Intanto IL BARCELLONA È IN vantaggio AL “CAMP NOU”. 5′ – Perisic! Brozovic recupera la sfera e serve Icardi. Il centravanti argentino effettua un gran servizio per Perisic, che arriva in corsa e colpisce di testa: Zoet tocca e il pallone finisce sul palo. 4′ – Asamoah! Il laterale ...

Inter-Psv Eindhoven - probabili formazioni : Icardi-Perisic-Politano per Spalletti : INTER PSV Eindhoven probabili formazioni – L’Inter di Spalletti è obbligata ad ottenere i tre punti sul campo di San Siro, tre punti che potrebbero pesare come un macigno sulla qualificazione. Si giocherà la partita a Milano, ma un occhio e un orecchio saranno sintonizzati anche al Camp Nou: sarà infatti fondamentale il risultato che […] L'articolo Inter-Psv Eindhoven, probabili formazioni: Icardi-Perisic-Politano per Spalletti ...

Intermania : Perisic andava sacrificato per Cancelo - il PSV conta più della Juve : E' vero che bisognava fare i conti con il fair-play finanziario Uefa ma, quando hai in mano il numero 1 al mondo nel suo ruolo, devi cercare di fare tutto il possibile e pure l'impossibile per non ...

Juventus-Inter - ESCLUSIVO Bordon : 'Handanovic super - confido in Perisic stasera' : Handanovic poi è incredibile, ha una grande esperienza ed è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, come il collega bianconero Szczesny'. Simone Ciloni

Inter - Perisic : la Juve per rialzarsi. In passato decisivo contro i bianconeri : La settimana più buia, nel periodo più difficile. E ora, la Juventus. Una squadra contro la quale Ivan Perisic ha in passato fornito prestazioni esaltanti, entrando nel cuore di quei tifosi Interisti ...

Juventus-Inter - le probabili formazioni. Torna titolare Pjanic - ballottaggio tra Perisic e Keita nei nerazzurri : La quindicesima giornata di Serie A si aprirà questa sera alle ore 20.30 con il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una partita che da sempre caratterizza il calcio italiano e anche questa volta si preannuncia spettacolare. All’Allianz Stadium i bianconeri sono pronti a proseguire la propria marciale trionfale, mentre i nerazzurri cercano l’impresa per ridurre il gap in classifica dalla capolista. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei ...

Inter - Perisic : 'Ero a un passo dal Man United - sono rimasto per Spalletti. Futuro in Premier? Mai dire mai' : MODRIC PALLONE D'ORO - 'sono estremamente orgoglioso del fatto che sia stato nominato miglior giocatore del mondo, penso che l'Intera Croazia debba esserlo del fatto che uno di noi sia il migliore ...

Inter - Perisic annuncia : “voglio Premier e Liga - i tifosi nerazzurri capiranno” : Ivan Perisic ha annunciato di voler giocare in Premier e Liga prima della fine della sua carriera, l’addio all’Inter potrebbe essere imminente Ivan Perisic ha rivelato in tutta sincerità la voglia di lasciare l’Inter. Non è chiaro ancora quando abbia intenzione di dire addio, ma ci sono altri campionati che attirano l’attenzione dell’esterno croato. Intervistato da FourFourTwo, Perisic ha infatti ...