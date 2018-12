Honor Magic 2 si aggiorna con la possibilità di avviare la fotocamera frontale con lo

Honor 7x e Honor Magic 2 ottengono patch di sicurezza e nuove funzioni : Honor 7x riceve le patch di sicurezza di Novembre. Honor Magic due ottiene la nuova funzione che analizza gli alimenti inquadrati con la fotocamera e cerca di determinarne peso e calorie. L'articolo Honor 7x e Honor Magic 2 ottengono patch di sicurezza e nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore supporta in Cina Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Honor Magic 2 : L'elenco degli smartphone che supportano la piattaforma Google ARCore in Cina continua ad allungarsi e nelle scorse ore sono stati aggiunti tre modelli Huawei L'articolo Google ARCore supporta in Cina Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Honor Magic 2 proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 può controllare un’auto senza conducente : Honor Magic 2 è in grado di controllare un'automobile senza conducente grazie al suo SoC Kirin 980 ed al suo assistente virtuale YOYO. L'articolo Honor Magic 2 può controllare un’auto senza conducente proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 può tradurre una conversazione telefonica in tempo reale : Sul nuovo smartphone presentato da Honor qualche settimana fa, Honor Magic 2 è preinstallata l’applicazione “Call Translate”, che sembra avere delle enormi potenzialità e un’utilità davvero elevata. Tale app, infatti, riuscirebbe a tradurre in tempo leggi di più...

Primo sguardo dall’interno al meccanismo a scorrimento di Honor Magic 2 : Il sito cinese PC pop ha pubblicato una guida passo passo per disassemblare il nuovo Honor Magic 2, uno dei primi smartphone che segnano […] L'articolo Primo sguardo dall’interno al meccanismo a scorrimento di Honor Magic 2 proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 permette di avere la traduzione in tempo reale delle telefonate : Honor Magic 2 è in grado di effettuare traduzioni in tempo reale delle chiamate, anche quelle in lingua italiana, con trascrizione del dialogo. L'articolo Honor Magic 2 permette di avere la traduzione in tempo reale delle telefonate proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1) - Honor Magic 2 - Huawei P20 Pro - Fairphone 2 - Nokia 5 - Nokia 6 e Nokia 8 : Oggi arriva una "pioggia" di Aggiornamenti che riguardano ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 L'articolo Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone 2, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 proviene da TuttoAndroid.

Sfondi - sfondi animati e temi di Honor Magic 2 disponibili al download : Vi piacciono gli sfondi, fissi e animati, di Honor Magic 2 e i nuovi temi? Ecco come scaricarli e installarli sui dispositivi con EMUI 8 e EMUI 9. L'articolo sfondi, sfondi animati e temi di Honor Magic 2 disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Honor Watch Magic ufficiale : il brand ha lanciato lo smartwatch con un design sportivo : Il giorno è finalmente arrivato: Honor Watch Magic, basato su Light OS, è stato lanciato oggi, 31 ottobre, durante l’evento dedicato principalmente a Honor Magic […] L'articolo Honor Watch Magic ufficiale: il brand ha lanciato lo smartWatch con un design sportivo proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 con il nuovo Kirin 980 presentato ufficialmente in Cina : ... che rappresenta un passo in avanti sul fronte intelligenza artificiale, è dotato del processore dedicato all'AI Ki rin 980 che integra il primo NPU dual-core al mondo . Il nuovo smartphone offre una ...

Honor Magic 2 è ufficiale con fotocamera a scomparsa e sensore integrato nel display : Honor Magic 2 è finalmente ufficiale ed è molto interessante con la sua fotocamera anteriore a scomparsa: scopriamo specifiche tecniche, immagini, dettagli, data di uscita e prezzi del nuovo top di gamma targato Honor. L'articolo Honor Magic 2 è ufficiale con fotocamera a scomparsa e sensore integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 è ufficiale : fotocamera a scomparsa e display AMOLED : Questo ottobre di presentazioni ci porta qualcosa anche nel suo ultimo giorno, ed è l’interessantissimo Honor Magic 2, che si pone come principale antagonista di Xiaomi Mi MIX 3, infatti ha anche caratteristiche e un leggi di più...

Honor Magic 2 non impressiona su AnTuTu - sarà solo pretattica? : A due giorni dalla presentazione ufficiale, Honor Magic 2 finisce su AnTuTu, dove fa registrare risultati decisamente sorprendenti, in negativo. sarà pretattica o un firmware incompleto. L'articolo Honor Magic 2 non impressiona su AnTuTu, sarà solo pretattica? proviene da TuttoAndroid.

Honor FlyPods : gli auricolari wireless arriveranno il 31 ottobre con Honor Magic 2 : Honor Magic 2 sarà l’ultimo smartphone presentato in questo ottobre ricco di conferenze stampa e sarà il principale concorrente di Xiaomi Mi MIX 3 che abbiamo visto solo qualche giorno fa. Insieme allo smartphone, però, leggi di più...