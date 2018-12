Di Battista e Di Maio in ritiro Il piano segreto anti-Salvini

'Natale in ritiro' per Di Maio e Di Battista : Ritorno in Italia nel segno della politica e del M5S per Alessandro Di Battista . Che, a quanto apprende l'AdnKronos, trascorrerà le ferie natalizie in un luogo sconosciuto con il vicepremier e ministro, nonché capo politico del ...

De Luca : “Di Maio? Sereno come un pupo alla Prima Comunione. Vien voglia di raggiungere Di Battista alle Antille” : Sarcastico j’accuse del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle e i suoi vertici, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv. Nel riassumere i fatti della settimana trascorsa, il politico del Pd biasima il M5s, con particolare riferimento alla sottosegretaria all’Economia Laura Castelli: “La linea culturale dei dirigenti e dei ministri 5 Stelle è nota. Per 2000 anni siamo stati convinti che due più due ...

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - la profezia di Bruno Vespa : 'Divorzio dopo il ritorno in Italia di Di Battista' : Li descrive come 'due coniugi che hanno deciso di divorziare, ma fino al momento decisivo si comportano in maniera ineccepibile per evitare l'addebito'. Così Bruno Vespa , nel consueto editoriale del ...

Di Battista : “Il sistema mediatico attacca Di Maio per distrarlo e farlo fallire” : Gli attacchi mediatici contro Di Maio per Alessandro Di Battista hanno un obiettivo: "Distrarre Luigi che si sta occupando di crisi aziendali, del reddito di cittadinanza. Far fallire la sua attività politica. Ma io confido molto sul fatto che più questi attacchi sono scomposti, più si capisce chi sta dalla parte del sistema e chi cerca di cambiarlo".Continua a leggere

Elena Boschi sotto assedio da Di Maio e Di Battista - i 5 stelle ‘picchiano’ duro : Elena Boschi al centro di un assedio firmato 5 stelle. Dopo aver postato un video contro il padre di Di Maio si è scatenata una vera e propria guerra social Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista vanno all’attacco di Maria Elena Boschi. Messi un po’ all’angolo per le critiche a Di Maio riguardo la vicenda del padre che avrebbe assunto dipendenti in nero nella sua azienda, Di Battista aveva difeso il vicepremier dicendo che ...

Operai in nero nell’azienda Di Maio - Di Battista accusa Boschi su Fb e lei cancella il commento : Prosegue la polemica tra gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle scaturita dalla notizia relativa ai casi di lavoro nero nell'azienda del padre del vicepremier Luigi Di Maio. L'ex deputato M5S Alessandro Di Battista ha replicato alla versione della Boschi accusandola di avere "la faccia come il culo". Boschi ha respinto le accuse di Di Battista e l'ex deputato è tornato a sostenere la propria tesi pubblicando un lungo ...

Di Battista : “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro : Di Battista: “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro Il caso del padre di Luigi di Maio che aveva lavoratori in nero sulla propria azienda ha alzato un polverone per i 5 stelle, in molti si sono schierati a favore di Luigi, ma una parte politica attacca Luigi. Quella di Luigi Di Maio sulla vicenda di suo padre è stata “una reazione da signore, una reazione da Luigi Di Maio”. Lo ...

"Boschi sembra una gemellina di Shining". Di Battista interviene a difesa di Di Maio : Dopo Di Battista padre, anche Di Battista figlio scende in campo a difesa di Luigi Di Maio, dopo che il padre è stato accusato - in un servizio de Le Iene - di aver assunto operai in nero per la sua ditta edile. E lo fa, come di consueto, con un video in diretta dall'America Latina dove, è ancora per poco, in viaggio, rispondendo con molta durezza al video pubblicato su Facebook da Maria Elena Boschi. "Vorrei poter ...

Alessandro Di Battista difende Di Maio e attacca Renzi e Boschi : “Hanno la faccia come il culo” : Alessandro Di Battista interviene sul caso del padre di Luigi Di Maio per difendere il vicepresidente del Consiglio e attaccare Matteo Renzi e Maria Elena Boschi: "Non si può tacere di fronte alle robe ridicole che questi due ex politici hanno tirato fuori. Renzi e la Boschi hanno la faccia come il culo".Continua a leggere

'Nero è bello - il nero serve'. Di Battista padre difende Di Maio padre : 'Non rompete il fianoromano, il nero serve ai piccoli imprenditori, ai direttoroni di giornaloni, ai sub appaltati, alle imprese sub appaltanti, ai politici ed alle alte cariche parlamentari. Ecco, ...

"Nero è bello - il nero serve". Di Battista padre difende Di Maio padre : “Non rompete il fianoromano, il nero serve ai piccoli imprenditori, ai direttoroni di giornaloni, ai sub appaltati, alle imprese sub appaltanti, ai politici ed alle alte cariche parlamentari. Ecco, dunque, nero è bello”. Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, in un post su Facebook difende il padre dell’altro leader del Movimento 5 stelle, Antonio Di Maio, accusato di aver assunto a nero alcuni dipendenti e di aver ...