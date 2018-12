Cade durante la discesa dal monte Musinè | escursionista recuperata dal Soccorso Alpino

Sci - Coppa del Mondo : Marc Gisin Cade durante la discesa libera in Val Gardena - condizioni stabili VIDEO : Terribile caduta per lo svizzero Marc Gisin durante la discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena. Lo sciatore è stato sbalzato ad altissima velocità , sbattendo due volte sulla schiena e rovinando poi per parecchi metri. Nell'impatto Gisin ha perso i sensi. Immediati i ...

Marc Gisin Cade durante la discesa in Val Gardena : La discesa in Val Gardena valida per la Coppa del Mondo di sci alpino è stata interrotta dopo la brutta caduta di Marc Gisin. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero 18, ha perso il controllo degli sci e sbattuto con violenza la schiena sulla neve, perdendo apparentemente i sensi. L'atleta è stato immediatamente soccorso sulla pista e trasportato via in elicottero. Poi l'atleta ha ripreso conoscenza.

Sci - Coppa del Mondo : Marc Gisin Cade durante la discesa libera - è in ospedale. Non indossava l'airbag? : Terribile caduta per lo svizzero Marc Gisin durante la discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena. Lo sciatore è stato sbalzato ad altissima velocità , sbattendo due volte sulla schiena e rovinando poi per parecchi metri. Nell'impatto Gisin ha perso i sensi. Immediati i ...

Cade per 50 metri durante la scalata di una roccia - muore 55enne milanese : Una donna milanese di 55 anni, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è morta domenica pomeriggio precipitando da una parete rocciosa che stava scalando con un gruppo di amici. L'...

Cade con la gola su pezzo di ferro durante giochi all’asilo - bimbo di 4 anni rischia di morire : Il piccolo ha dovuto subire un intervento chirurgico. La mamma ora accusa l'asilo: "I bambini non avrebbero mai dovuto stare nella zona in cui è successo ma loro non pensano di aver fatto qualcosa di sbagliato"Continua a leggere

Ariana Grande stava per Cadere durante il debutto live di “Thak U - Next” : ecco il video : Niente e nessuno può fermarla The post Ariana Grande stava per cadere durante il debutto live di “Thak U, Next”: ecco il video appeared first on News Mtv Italia.

Rapper Cade dall'aereo durante riprese videoclip : stava ballando su un'ala : Lutto nel mondo della musica : è morto Jon James McMurray , Rapper canadese di 34 anni. L'artista ha perso la vita in un modo assurdo: durante le riprese di una videoclip in British Columbia, Canada. Qui ...

Gli Cade addosso il frigorifero durante il trasloco - muore dopo 45 giorni di agonia : Cosimo Viola, 43enne brindisino, ha lottato fine la fine. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere per lo strazio di amici e parenti che gli sono rimasti sempre accanto sperando in un miracolo. L'incidente domestico era avvenuto all'inizio di settembre.Continua a leggere

Beautiful anticipazioni americane : Bill Cade dal balcone durante una lite con Ridge [VIDEO] : A The Bold and The Beautiful Bill Spencer finisce di nuovo in come all’ospedale! Di nuovo, perchè tempo fa (nelle puntate in onda negli States) un attentato lo ridusse già in fin di vita (a breve anche noi italiani vivremo il giallo!). Ebbene, adesso a causare quasi la morte dell’editore sarà una caduta dal balcone della sua villa, a seguito di una rissa col suo avversario di sempre: Ridge Forrester. Andiamo a scoprire i dettagli con ...

UK - Cade dal letto durante un rapporto e resta paralizzata : chiesto maxi risarcimento : Claire Busby, donna di 46 anni di Maidenhead, durante un rapporto intimo [VIDEO] probabilmente abbastanza movimentato con il compagno nel 2013 cadde dal letto e a to dell'impatto con il pavimento riportò gravissime lesioni spinali: oggi Claire vive in sedia a rotelle. Una notizia triste resa curiosa dal fatto che la signora ha chiesto un maxi risarcimento all'azienda che ha prodotto il suo letto oversize. Claire cade dal letto durante un ...

Jet da combattimento Cade - morti due piloti. L´incidente nel cielo dell´Ucraina durante le esercitazioni militari della NATO : Un Jet da combattimento Su-27 dell´aeronautica militare si è schiantato al suolo oggi intorno alle ore 17:00 durante un volo di addestramento nel distretto di Ulan, tra gli insediamenti di Berdychiv e ...