Serie A, anticipo Inter-Udinese 1-0

L'riparte dopo l'eliminazione in Champions:battuta 1-0 a S.Siro. Poco esaltante il 1° tempo nerazzurro: spizzata aerea di Icardi fuori di poco, poi Musso evita l'autogol di Stryger su percussione Asamoah e decolla sul gran destro di Keita Balde.Primo squillo dei friulani in avvio ripresa, ma Mandragora (piatto alto) spreca tutto. Non fa meglio Icardi:incredibilmente a lato il suo colpo di testa. Ma è proprio l'argentino a decidere la gara al 76'su rigore (con un coraggioso cucchiaio) assegnato da Abisso col Var (mani Fofana)(Di sabato 15 dicembre 2018)