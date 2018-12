Mik Cosentino | l’infoimprenditore diventato star del web

vanityfair

: Buongiorno belli miei! :-D Allora, facciamo una premessa: se siano stati dei bot o meno, non importa. STO VOLANDO.… - Gabbo861 : Buongiorno belli miei! :-D Allora, facciamo una premessa: se siano stati dei bot o meno, non importa. STO VOLANDO.… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) MikMikMikMikMikMikMik«Dunque per spiegarvi nella maniera più semplice possibile che cos’è un infobusiness vi faccio un piccolo esempio che tutti dovremmo aver visto almeno una volta. Se entrate in libreria e andate nel reparto cucina troverete sicuramente un manuale “How to” che vi insegna a fare qualcosa. A cucinare Italiano, a fare ricette regionali, a cucinare giapponese, eccetera eccetera. Ora, le persone comprano questo genere di informazioni perché vogliono colmare la loro inabilità (corretta e sacrosanta) di passare da una situazione attuale ad una distrazione desiderata. Ovvero, passare da non essere in grado di fare il Sushi, a saper presentare un bel piatto di Rolls in tempura ai propri amici. Chi sta dietro quel libro, quel tutorial video, quell’informazione di valore che colma quel famoso gap è, appunto, ...