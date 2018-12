Inter di rigore

Inter-Udinese - le pagelle : Politano è la solita certezza - Fofana regala il rigore : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Una sola parata a 9' dalla fine. VRSALJKO 6.5 Corre su e già e dà tantissimi palloni in mezzo. DE VRIJ 6.5 Quando c'è da fare a sportellate, l'olandese non si tira mai ...

Inter-Udinese 1-0 - Serie A calcio : i nerazzurri tornano al successo - decide Icardi su rigore : A San Siro l’Inter batte l’Udinese 1-0 nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A di calcio. I nerazzurri grazie al rigore trasformato da Mauro Icardi tornano al successo dopo quattro partite, mettendosi alle spalle l’amara eliminazione dalla Champions League e consolidano così il terzo posto in classifica. Nel primo tempo l’Inter fa la partita, con tanto possesso palla, ma non riesce ad essere precisa in fase realizzativa. Sono due ...

Napoli - è come il 2013 : girone da protagonista ed eliminazione immeritata in un gruppo di ferro - l’Inter invece sbaglia un ‘rigore a porta vuota’ [DETTAGLI] : Si sono concluse le prime partite valide per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Napoli ed Inter, entrambe eliminate. Saluta la competizione ma a testa altissima la squadra di Carlo Ancelotti, altra prestazione fantastica per gli azzurri ad Anfield, un campo difficilissimo e caldissimo per qualsiasi squadra. Il Napoli ha giocato con coraggio ed è stato condannato da un errore del portiere ...

Juventus-Inter – Parla Ceccarini - l’arbitro del mancato rigore Ronaldo-Iuliano : “con il Var avrei…” : Juventus-Inter e il ricordo del clamoroso contatto Ronaldo-Iuliano: con il Var sarebbe stato rigore? L’arbitro della partita, Piero Ceccarini, torna a Parlare del tanto discusso episodio Nella serata di domani, presso l’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena una delle più grandi classiche del calcio italiano: Juventus-Inter. Grande attesa per quello che è noto come ‘il Derby d’Italia’, uno degli incontri ...

Juve Inter - Ceccarini : 'Contatto Ronaldo-Iuliano? Non era rigore neanche con il Var' : Juventus-Inter è alle porte. Nella settimana in cui si sono riaccese le polemiche per il contatto di gioco tra D'Ambrosio e Zaniolo in Roma-Inter sull'utilizzo del Var. Quando sono ormai passati vent'...