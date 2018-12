Golden State vince in rimonta | Toronto ko

Risultati NBA – Curry trascina Golden State - Portland ok sui Raptors : sorridono anche Boston e Indiana : La coppia Curry-Durant permette a Golden State di violare il parquet di Sacramento, vittorie anche per Miami e Denver Sessantotto punti in due, più della metà di quelli segnati alla fine della partita. Kevin Durant e Steph Curry fanno sognare Golden State, mettendo in mostra una prestazione monstre che permette ai Warriors di violare il parquet dei Sacramento Kings, costretti ad arrendersi con il punteggio di 125-130. Pronto riscatto ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 Dicembre) : Golden State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

Toronto batte anche Golden State : Continua la marcia di Toronto. Nella notte Nba i Raptors passano in casa di Golden State, 93-113, e consolidano il primato in Eastern Conference. A spingere i canadesi, sempre privi dell'infortunato ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

Basket - Nba : Golden State ha ripreso a correre - bene i Clippers di Gallinari : NEW YORK - I Warriors sono tornati. I campioni in carica della Nba hanno ripreso a macinare risultati e spettacolo, e risalgono in classifica nella Western Conference, mettendosi alle spalle della ...

NBA - i risultati della notte : Davis ne fa 41 - ma vince Boston. Super Curry trascina Golden State : Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 116-108 La gara contro Minnesota segna il ritorno in campo per i campioni in carica di Draymond Green , ottimo con 7 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, ma è ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

Costacurta : 'La Juventus come Golden State - vi spiego perché' : Fanno la gara a chi difende meglio e stiamo parlando dei migliori attaccanti di basket al mondo. Quello che accade alla Juventus mi sembra qualcosa di simile: i bianconeri in questo momento, anche ...

Nba - cade Denver - Golden State in vetta : ANSA, - ROMA, 9 DIC - Seconda sconfitta di fila per i Clippers di Danilo Gallinari. La notte Nba è stata amara per il campione azzurro, autore di una prestazione non al suo solito, appena 12 punti in ...