Gilet Gialli | muore una donna travolta da un' auto a causa di un blocco stradale a Parigi

Gilet Gialli - ancora proteste : due vittime ai blocchi stradali | : Nella quinta giornata di manifestazioni, sono morte una 44enne che viaggiava su una moto a Nord-Est della capitale e un'altra persona in un incidente al confine con il Belgio. A Parigi schierati 8mila ...

Gilet Gialli - 46 fermi a Parigi. Due morti oggi in incidenti - 8 vittime da inizio proteste : Altre due vittime oggi per le manifestazioni dei Gilet gialli in Francia, salgono così a otto i morti dall'inizio delle proteste. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta...

Gilet Gialli in silenzio per Strasburgo : 13.12 I Gilet Gialli riuniti sulla Place de l'Opera hanno osservato alle 13 in punto un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attentato di Strasburgo. Il silenzio è stato osservato in modo assoluto dai presenti. Era stato chiesto dal portavoce dei Gilet Gialli che si era rivolto alla folla dalle scale dell'Opera con il megafono. Inascoltato invece l'appello dei presidente Macron ai Gilet Gialli a non protestare dopo l'attentato di ...

Gilet Gialli - nella Parigi blindata la protesta resta ma con molti meno manifestanti : Massima allerta e intensificazione dei controlli . Anche in treno e metropolitana. Con perquisizioni di automobili e persone, prima delle manifestazioni, e il dispiegamento di unità mobili di agenti ...

Annie Ernaux : "I Gilet Gialli sono il nuovo '68" : "I gilet gialli sono il nuovo '68". Parola della scrittrice Annie Ernaux, intervistata da Repubblica in occasione dell'uscita del suo nuovo libro "La vergogna" edito da L'Orma.L'autrice sostiene di appoggiare questa protesta.A primavera avevo già sostenuto gli scioperi dei ferrovieri contro la riforma del governo, ma l'arroganza del potere era andata avanti come se niente fosse. Questa volta è diverso. Siamo davanti a una protesta ...

Allerta massima per la quinta giornata di agitazione dei Gilet Gialli : Le forze di sicurezza francesi sono oggi in massima Allerta per la quinta giornata di mobilitazione dei Gilet Gialli. Il capo della polizia di Parigi, Michel Delpeuch, ha spiegato che il dispositivo ...

Gilet Gialli.Scontri - 60 fermi a Parigi : 12.26 Nuovi scontri nella manifestazione dei Gilet Gialli a Parigi. Le tensioni si sono create quando gruppi di manifestanti, che puntavano all'Eliseo, hanno tentato di aggirare il blocco sugli Champs-Elysèes, passando per strade laterali in direzione del Trocadero.I Gilet Gialli hanno acceso fumogeni e tentato di forzare i blocchi dei gendarmi, la polizia, ha risposto con gas lacrimogeni.I fermi sono già una sessantina. Inascoltato l'appello ...

Gilet Gialli - lacrimogeni e scontri a Parigi. Morta una donna in moto - travolta da un’auto : La vittima viaggiava col compagno sulla strada Nazionale 2, a nord-est di Parigi. Ha provato ad evitare un posto di blocco nei manifestanti, facendo inversione di marcia ed è stata travolta. Nel frattempo sit-in pacifico nel centro di Parigi: una ventina i fermi.Continua a leggere

