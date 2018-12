: Allarme drug-test su strade, centro Antiveleni: controlli inadeguati #testdroga - MediasetTgcom24 : Allarme drug-test su strade, centro Antiveleni: controlli inadeguati #testdroga - TelevideoRai101 : Drug-test inadeguati per chi guida - Enric0Chessa : Centro Antiveleni, drug-test inadeguati per chi guida - Salute & Benessere -

"Eroina, cocaina, cannabis e anfetamina sono le uniche droghe che i laboratori di quasi tutti gli ospedali in Italia riescono a rilevare. Ma ci sono tantissimi altri stupefacenti che non vengono analizzati,contravvenendo a quanto previsto dal codice della strada". Così Carlo Locatelli, direttore Centro informazione tossicologica presso l' Irccs Maugeri di Pavia. "L'articolo 187prevede infatti, se richiesto, accertamenti medici sui conducenti coinvolti in incidenti stradali per 'tutti' i tipi di stupefacenti", spiega.(Di domenica 16 dicembre 2018)