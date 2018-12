Acer svela Predator Helios 500 | il notebook da gaming con core i9+

Xenon RAcer arriva nel 2019 : Svelata la nuova Box Art : SOEDESCO è lieta di rivelare l’ufficiale box art di Xenon Racer. Il futuristico arcade racing game sviluppato dallo studio italiano 3DClouds è previsto per l’inizio del 2019 per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, per l’intera famiglia di console Xbox One incluso Xbox One X, Nintendo Switch e Steam . Xenon Racer correrà nel 2019 Drifta attraverso le più iconiche metropoli In Xenon Racer ...