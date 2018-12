Xbox One | vendute oltre 40 milioni di console in tutto il mondo

Donut County ha una data d'uscita su Xbox One e Nintendo Switch : Donut County, uscito durante l'estate su PS4, PC e dispositivi iOS vincendo su questa piattaforma il premio della redazione dell'App Store per il gioco dell'anno, si appresta ora a sbarcare anche su Nintendo Switch e Xbox One tra una settimana esatta, il 18 dicembre 2018.Come riporta Gematsu, lo studio indipendente Annapurna Interactive porterà il gioco sugli store digitali di entrambe le console dove sarà a listino per 12,99$. Se non doveste ...

Devil May Cry 5 : disponibile la demo e il preordine per Xbox One : Il preordine e la demo gratuita di Devil May Cry 5, il nuovo capitolo della nota serie di videogiochi d’azione sviluppata e pubblicata da Capcom, sono ora approdati sul Microsoft Store per tutte le console Xbox One. Descrizione Il cacciatore di demoni definitivo torna con stile nell’azione di gioco che i fan stavano aspettando. Dai un’occhiata a una parte del gioco in questa demo con Nero che usa i suoi poteri e il Devil Breaker per ...

La demo di Devil May Cry 5 è disponibile su Xbox One : ecco i dettagli sulle dimensioni del download : Trapelata ben prima dell'inizio dei The Game Awards 2018, la notizia di una demo esclusiva su Xbox One di Devil May Cry 5 è stata poi confermata durante l'evento, per la felicità di tutti i fan che non vedevano l'ora di mettere le mani sul nuovo capitolo della saga.La buona notizia è che la demo è finalmente disponibile nello store Xbox e può ora essere scaricata. Ha un peso di 7,5 GB e può contare su Xbox One X di una risoluzione in 4K. Come ...

L'action RPG Ashen è ora disponibile per Xbox One e PC : Ashen è ora disponibile per Xbox One tramite Microsoft Store e per PC tramite l'Epic Games Store per $ 39,99, annuncia Gematsu.Mentre vi avventurerete attraverso Ashen, incontrerete di tanto in tanto altri giocatori in un vasto open world, simile al multiplayer passivo di Journey. Spetta a voi decidere se affrontarli o combattere insieme contro il male, o se invitarli al vostro party o semplicemente ignorarli.In Ashen ci saranno pericolosi ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

The Game Awards 2018 : Mortal Kombat 11 annunciato per PC - PS4 e Xbox One : Se siete fan della saga di Mortal Kombat e sentivate la mancanza di rompere spine dorsali, decapitare teste e cavare occhi allora è il vostro giorno fortunato, durante i The Game Awards 2018 è stato infatti annunciato Mortal Kombat 11. Come riporta VG247, Ed Boone è salito sul palco per premiare il miglior racer dell'anno, tuttavia si è trattato solo di uno stratagemma per presentare il nuovo episodio del picchiaduro più violento di sempre. E a ...

The Game Awards 2018 : presentato un nuovo trailer di Devil May Cry 5 - demo in arrivo oggi su Xbox One : I The Game Awards 2018 si sono tenuti stanotte e ci hanno regalato un nuovo trailer dell'atteso Devil May Cry 5.Come possiamo vedere infatti la demo era già vociferata da qualche giorno prima dell'evento, un post Facebook di Xbox Portugal aveva infatti anticipato che Capcom avrebbe mostrato un nuovo filmato del gioco in occasione dei The Game Awards 2018.Nel trailer, che possiamo vedere di seguito, è stata annunciata la data in cui verrà ...

ASHEN disponibile da oggi su Xbox One e Windows Store : L’attesa è finita, a partire da oggi ASHEN è ufficialmente disponibile sia sul Windows Store che Xbox Store al prezzo di 39,99 euro, con la possibilità di giocarlo gratuitamente per 14 giorni tramite il servizio Xbox Game Pass. ASHEN disponibile adesso Se siete abbonati al servizio potete scaricarlo e giocarlo senza costi aggiuntivi, se invece non siete ancora abbonati potete provare Xbox Game Pass gratuitamente ...

Shadow of the Tomb Raider : è possibili provare l'inizio del gioco su Xbox One - PS4 e PC : Se non vedere l'ora di mettere le mani sull'ultima avventura di Tomb Raider, oppure più semplicemente siete indecisi sull'acquisto, abbiamo una buona notizia per voi.E'ora possibili giocare l'inizio del gioco gratuitamente su PS4, Xbox One e PC. Riportiamo il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli:Read more…

Anthem : svelati peso dell'alpha e miglioramenti della versione Xbox One X : Con la closed alpha di Anthem che è ormai dietro l'angolo, il portale TrueAchievements ha avuto accesso a questa fase di test con leggero anticipo e ha pubblicato sulle proprie pagine alcuni preziosi dettagli sul nuovo RPG multigiocatore sviluppato da BioWare.Innanzitutto, sembra che l'alpha avrà dimensioni alquanto ridotte occupando all'incirca 20 GB sul vostro hard disk. I giocatori avranno quindi accesso a una minima parte del mondo di ...

Xbox Scarlett nel 2020 con obiettivo 4K e 60 fps grazie ad AMD Zen 2 e una GPU di nuova generazione? : I colleghi di Thurrott si sono spesso resi protagonisti di rumor molto interessanti per quanto concerne l'universo Microsoft. Sono stati loro a parlare per la prima volta del nome in codice Xbox Scarlett, a ipotizzare il lancio di una console senza lettore ad accompagnare una console tradizionale e ora sono ancora loro a proporre l'anno di lancio e alcune specifiche tecniche della prossima Xbox.Come segnalato da Gamepur, Brad Sams di Thurrott ha ...

I giochi retrocompatibili per Xbox One sono ora oltre 550 : Dalla sua introduzione nel novembre 2015, la compatibilità con i titoli Xbox 360 e i giochi Xbox classici di Xbox One ha fornito agli utenti una gamma sempre più ampia di giochi da giocare ogni mese, con ulteriori aggiunte in arrivo nel 2019.Come segnala Dualshockers, Larry Hryb di Xbox (aka "Major Nelson") ha rivelato che oltre 100 titoli sono stati aggiunti al crescente catalogo di giochi Xbox One grazie alla retrocompatibilità solo nel 2018, ...

Hellblade : Senua’s Sacrifice - il titolo dark fantasy di Ninja Theory arriva in versione fisica per Xbox One e PlayStation4 – la nostra prova : Hellblade: Senua’s Sacrifice alla sua uscita un anno fa – solo in digitale – fece scalpore spiazzando tutti quei giocatori che si aspettavano dai ragazzi di Ninja Theory – lo studio che si è occupato del suo sviluppo – un action puro, come quelli a cui li avevano abituati in passato, mettendo invece in campo un percorso introspettivo nella psiche umana in cui i combattimenti svolgono solo un ruolo di contorno nel ...