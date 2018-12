Scossa di terremoto a Reggio Calabria | epicentro a Santo Stefano in Aspromonte DATI e

Terremoto - Scossa di magnitudo 3 - 5 vicino a Palermo : Trema la terra in Sicilia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,5 è stata registrata stamani alle 5.14 a Vangi, in provinia di Palermo, a una profondità di soli 3,5...

Terremoto Madonie - esattamente 200 anni fa la Scossa più forte della zona : Le Madonie non sono tra le zone a maggior rischio sismico della Sicilia ma tuttavia il territorio è stato soggetto a sismi di media potenza nel corso dei secoli. Spesso ha risentito di terremoti con epicentri in aree confinanti (Palermo, Cefalù, Capo d’Orlando) e nel Mar Tirreno, ma senza danni rilevanti. L’evento di maggior importanza risale al 1818, esattamente 200 anni fa, quando si sviluppò uno sciame sismico che perdurò per ben sei mesi, ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3 - 5 vicino a Palermo : Trema la terra in Sicilia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,5 è stata registrata stamani alle 5.14 a Vangi, in provinia di Palermo, a una profondità di soli 3,5 chilometri. Un'altra scossa, di ...

Terremoto Sicilia : nuova modesta Scossa su Gangi - avvertita tra Cefalu' ed Enna : Una scossa di Terremoto di moderata entità è stata ben avvertita nel corso della notte di oggi 13 dicembre 2018, esattamente alle 05.14, sulla Sicilia settentrionale nel palermitano. Già ieri sera...

Sicilia : Scossa di terremoto moderata sulle Madonie (prov. di Palermo) - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 12 dicembre 2018, esattamente alle 21.50, sulla Sicilia settentrionale nel palermitano. Stando ai dati giunti...

Terremoto Usa : Scossa di magnituro 4.4 in Tennessee : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ha fatto tremare il Tennessee, in Usa, ed è stata seguita dopo quindici minuti da un ulteriore tremore, con un’intensità pari a 3,3 gradi. Lo ha reso noto l’istituto di geofisica statunitense (Usgs), che tiene sotto controllo i movimenti tellurici del Pianeta. L'articolo Terremoto Usa: scossa di magnituro 4.4 in Tennessee sembra essere il primo su Meteo Web.

Intensa e rara Scossa di terremoto in tennessee : avvertita ad Atlanta : Una scossa di terremoto piuttosto Intensa si è verificata circa 2 ore fa nello stato americano del tennessee, esattamente alle ore 4.14 locali (10.14 italiane). Il sisma è stato di magnitudo 4.4...

Terremoto in Indonesia : Scossa magnitudo 5 al largo di Sinabang : Un Terremoto magnitudo 5 si è verificato alle 12:47 UTC a 150 km sud-sudest da Sinabang, sull’isola di Simeulue, in Indonesia. Secondo i dati dell’Istituto geofisico statunitense USGS, l’ipocentro è stato localizzato a 20,9 km di profondità. L'articolo Terremoto in Indonesia: scossa magnitudo 5 al largo di Sinabang sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto magnitudo 6.4 in Canada [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi : Scossa di terremoto magnitudo 7.1 : Un terremoto magnitudo Mwp 7.1 si è verificato nell’area della Georgia del Sud e delle Isole Sandwich Australi alle 03:26:33 ora italiana ad una profondità di 165 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi: scossa di terremoto magnitudo 7.1 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Scossa in provincia di Brescia : molta gente in strada : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 si è registrata ieri sera verso le 21,27 in provincia di Brescia. L'epicentro è statop localizzato a Urago d'Oglio, paese a ovest del...