(Di venerdì 14 dicembre 2018)è morto. Il giovane giornalista italiano, che lavorava per Europhonica, era stato colpito da un proiettile alla testa, più precisamente alla nuca, durante l'terroristico compiuto da un ventinovenne anella serata di martedì.Proprio la posizione del proiettile, che si era andato a conficcare alla base del cranio, vicino alla colonna vertebrale, ha reso ancora più complicata la situazione di. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime e disperate, anche se nelle ore successive alla sparatoria il giovane era stato stabilizzato e i medici italianie Molinette avevano dato la loro disponibilità a valutare le sue condizioni per un consulto, in un ultimo e disperato tentativo di salvargli la vita. Anche seera stato definito "inoperabile" da parte dei medici e le speranze erano ridotte al lumicino già poche ore ...