Milan, la sentenza Uefa: rosa ridotta e multa di 12 milioni

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il pareggio di bilancio sarà obbligatorio nel 2021 È arrivata ladell’sulle violazioni delrispetto ai parametri del Fair Play Finanziario. La camera arbitrale ha disposto l’obbligatorietà del pareggio di bilancio al 30 giugno 2021. In caso di mancato rispetto di questo dispositivo, il club rossonero sarebbe escluso dalla partecipazione alla successiva competizionealla quale dovesse qualificarsi nel corso delle due stagioni successive, 2022/23 e 2023/24.Per quanto riguarda le pene immediate,di 12(saranno trattenuti gli introiti dell’Europa League in corso) e riduzione dellaper le competizioni europee delle prossime due stagioni. Ovviamente, è una pena che diventerebbe esecutiva in caso di qualificazione alla Champions e/o all’Europa League. Il, secondo disposizione, potrà presentare ricorso contro questa ...