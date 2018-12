Iva Zanicchi è stata operata d’urgenza agli occhi

people24.myblog

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ivaavrebbe dovuto essere presente in studio da Piero Chiambretti, come di consueto, ma ha dovuto dare forfait dopo essered’urgenza. In collegamento dalla sua casa con “CR4-La Repubblica delle donne”, Ivaè apparsa con una vistosa benda all’o destro e gliali scuri, motivando anche la sua assenza in studio. Ivaera appena arrivata negli studi Mediaset dove avrebbe dovuto partecipare al programma di Chiambretti, quando ha improvvisamente perso la vista: «Ho sempre avuto una vista da aquila, poi non ci vedevo più. Sono andata da un mago, ho fatto un piccolo intervento e ora non posso vedere la luce per qualche giorno». Niente di preoccupante, quindi, per l’Iva nazionale: «Dovevo fare una cataratta da qualche tempo, un intervento da nulla, che avevo programmato per la prossima primavera. Poi quando sono arrivata in ...