Incendio Tmb Salario - il primo rapporto : 'Dolo e resti di rifiuti vietati' : ROMA In meno di dieci minuti le fiamme hanno avvolto l'intero impianto e hanno raggiunto un'altezza di 15 metri. I vigili del fuoco ci hanno messo tra i sette e gli otto minuti per arrivare sul posto, ...

Roma - dopo l'Incendio del Tmb Salario alti valori Ipa - Pcb e diossine : Roma, 13 dic., askanews, - L'inquinamento atmosferico conseguente all'incendio del Tmb Salario, a Roma, monitorato tra ieri e oggi, segnala un alto valore di particolato Pm10 nelle centraline a ...

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è caos rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più

Incendio Tmb Salario - nella notte dopo il rogo aumentati i valori di idrocarburi e diossine : Il dato rilevato martedì tra le 12 e le 18 sulle diossine era di 0,7 picogrammi al metro cubo, a fronte di un limite di 0,1. Ma in nottata era salito a 4,5. In aumento anche Ipa e Pcb. Crescono i valori del Pm10

Di Cola : Raggi riconosca emergenza dopo Incendio Tmb Salario : Roma – “La sindaca di Roma riconosca che Roma e’ in emergenza rifiuti dopo l’incendio al Tmb Salario e firmi le conseguenti ordinanze contingibili e urgenti, come previsto dal testo unico per l’ambiente, per adottare quei provvedimenti in grado di risparmiare alla citta’ il rischio sanitario per l’immondizia in strada”. Il segretario della Fp Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, invoca un atto ...

Incendio Tmb Roma - cresciuti i livelli di inquinamento. Arpa : ‘Valori Pm10 oltre limiti’. Raggi : ‘Rischio che aumenti la Tari’ : Il rogo che ha distrutto parte del Tmb di via Salaria ha causato un aumento dell’inquinamento a Roma. Lo ha certificato Arpa Lazio. “Si ritiene – afferma l’Agenzia per la protezione ambientale della Regione nella relazione di stamattina – che il valore registrato risenta del contributo delle emissioni generate dall’Incendio”. In particolare del valore del Pm10, cioè il particolato: lunedì 10 il valore di Villa Ada ...

Incendio Tmb Salario - Raggi : "Scongiurata emergenza per Natale". Arpa : "Aria più inquinata" : La sindaca: "Cabina di regia al lavoro, abbiamo una serie di soluzioni". Intanto in seguito al rogo di martedì, il valore del Pm10 risulta più alto

L’Incendio al tmb Salario e la gestione dei rifiuti a Roma : L’11 dicembre nella capitale è divampato un incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria. Una scheda per sapere quanti rifiuti produce la città e come sono trattati. Leggi

Gava : Incendio Tmb Salario classica goccia che fa traboccare vaso pieno : Roma – “L’incendio al TMB di Roma che sta diffondendo in citta’ fumo, odori e timori, e’ la classica goccia che fa traboccare un vaso che era gia’ colmo. Non e’ piu’ accettabile che il ciclo della gestione dei rifiuti continui ad essere una fonte di problemi per Roma quando invece in altre zone d’Italia e’ addirittura una risorsa ed una fonte di posti di lavoro”. “Impianti ...

Roma : al vaglio Procura qualsiasi ipotesi su Incendio Tmb Salario : Roma – Dall’autocombustione a un atto doloso, fino al sabotaggio. Al momento gli inquirenti della Procura di Roma non escludono alcuna ipotesi sul rogo che e’ divampato questa notte nel Tmb Ama di via Salaria e lo ha distrutto quasi completamente. Gli accertamenti tecnici serviranno proprio a capire le cause dell’incendio, nel frattempo i carabinieri hanno ascoltato i vigilantes in servizio questa notte. L'articolo Roma: ...

Incendio Tmb Salario - si indaga per disastro colposo : Non esclusa anche l'ipotesi di reato di danneggiamento. L'impianto è stato messo sotto sequestro. Le telecamere di sorveglianza spente dal 7 dicembre

Così l'Incendio del Tmb Salario peggiora la crisi dei rifiuti a Roma : A Roma è emergenza rifiuti. È una frase sentita mille volte, ma da questa mattina la questione è più seria che mai. Una nuvola di fumo grigio già da prima dell'alba avvolgeva la via Salaria, ma prima ancora di vederla in tutto il quadrante nord-est della Capitale è stata la puzza a far capire che c'

Incendio Roma - la storia del Tmb Salario al centro delle polemiche : Incendio Roma, la storia del Tmb Salario al centro delle polemiche Da tempo gli abitanti delle zone vicino a via Salaria 981 protestano per i cattivi odori. Le critiche alla struttura sono aumentate dopo una relazione di bocciatura dell'Arpa del Lazio: ”Vi sono evidenze che produca rifiuti con caratteristiche di ...