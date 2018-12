Il ritorno di Mary Poppins | Emily Blunt splende con sentimento nel sequel del classico

optimaitalia

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Ildial cinema? Un'operazione non facile per la Disney: la prima missione era trovare una degna sostituta all'indimenticabile Julie Andrews. In secondo luogo, si doveva riportare sulle scene un personaggio, la tata più famosa del cinema, e ricreare quell'aria fanciullesca respirata nel film del '64.torna sul grande schermo dopo più di cinquant'anni e ha le fattezze di- eterea, meravigliosa, colorata, dotata di grande, con una nomination ai Golden Globe meritata. La governante bussa nuovamente alla porta dei Banks - i fratelli Jane e Michael ormai cresciuti, interpretati daMortimer e Ben Whishaw - per aiutare la loro famiglia e i piccoli figli di lui, Anabel, Georgie e John. Ildiè l'adattamento cinematografico del libro di P.L. Travers, che regala una visione più matura del...