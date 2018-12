Il mondo del fai da te | alcune informazioni utili per affrontarlo al meglio

Su Spotify la Fine del mondo di Anastasio è già un caso : Contiene sei brani ma i telespettatori di X Factor ne conoscono solo un altro, a parte ' La Fine del mondo', ed è la sua versione di 'Generale', andata benissimo su YouTube . Un azzardo, senza dubbio,...

La Fine Del mondo è l’EP di Anastasio con quattro inediti e un feat. con i BowLand : Dopo la vittoria di ieri sera ad X Factor 12, a distanza di poche ore è stato rilasciato l’EP di Anastasio, intitolato “La Fine del Mondo”. L’omonimo inedito ha già raggiunto il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute e proprio sul palco del Mediolanum Forum, ieri sera, poco prima della proclamazione, gli è stato consegnato il premio. l’EP contiene sei tracce, tra cui quattro inediti e una delle sue cover più apprezzate durante i ...

Biathlon - Coppa del mondo Hochfilzen 2018 : domani gli inseguimenti. Wierer-Makarainen e Boe-Fourcade - che duelli! : Completate le due sprint, domani la Coppa del Mondo di Biathlon, che fa tappa a Hochfilzen in questa settimana, proporrà le due gare nello spettacolare format dell’inseguimento. Le competizioni vivranno su due grandi duelli: tra le donne la nostra Dorothea Wierer partirà praticamente appaiata alla finlandese Kaisa Makarainen, mentre al maschile il norvegese Johannes Boe avrà pochi secondi di margine sul transalpino Martin Fourcade. Al ...

Triste scomparsa nel mondo della F1 : addio ad un ex finanziatore : addio a Van Rossem: è morto oggi all’età di 73 anni l’ex finanziatore della Onyx Il mondo della F1 è a lutto: è morto all’età di 73 anni l’ex finanziatore della Onyx Van Rossem. Il belga ha sostenuto la squadra di F1, che ha militato nel Mondiale negli anni ’89 e ’90, con la sua società di investimento Moneytron. La morte del belga è stata annunciata oggi dai media locali. Van Rossem, ai tempi della ...

Skeleton - Coppa del mondo Winterberg 2018 : vince Jacqueline Loelling - ventesima Valentina Margaglio : La parziale delusione di Sigulda è stata ampiamente riscattata. La detentrice della sfera di cristallo, la giovanissima teutonica Jacqueline Loelling, torna alla vittoria nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Skeleton 2018-2019: in casa a Winterberg la beniamina del pubblico non ha rivali, sbaragliata la concorrenza con le avversarie tutte staccatissime. Già all’ottavo successo della carriera, la 23enne, che a febbraio si è laureata ...

Biathlon - Coppa del mondo 2018 : Johannes Boe domina la sprint di Hochfilzen davanti a Fourcade - Lukas Hofer 12° : Johannes Boe ha vinto la sprint di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. In Austria, con temperature molto rigide e in uno scenario completamente innevato, il norvegese ha dettato legge nonostante un errore al poligono nella serie in piedi: il 25enne si è letteralmente scatenato sugli sci e ha dominato mettendo in fila tutti i rivali, risultando imprendibile nei 10 km di gara (14esima vittoria in carriera nel format). ...

Salto con gli sci - Coppa del mondo Premanon 2018 : Katarina Althaus prima nelle qualificazioni - Malsiner e Rungalddier superano il taglio : Comincia con le qualificazioni dal trampolino HS90 di Premanon, in Francia, il weekend della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile. La serie di salti ha visto impegnate 59 atlete, anche se ne erano previste 61: la svedese Frida Westman non ha saltato, mentre la ceca Stepanka Ptackova è stata squalificata per un problema con i vestiti. A chiudere al primo posto questa sessione di qualificazioni è Katharina Althaus: la tedesca, ...

Quali stati del mondo sono più ostili ai migranti? : Manifestazioni in Grecia. (Foto: LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images) Il paese che due anni fa ha certificato lo spostamento dell’asse politico occidentale verso il nazional-populismo, gli stati Uniti, è anche tra quelli più favorevoli all’immigrazione, mentre tra i più scettici ci sono Israele e molte nazioni europee, specialmente dell’Est, e l’Italia. Un’eccezione nel Vecchio continente è la Spagna, mentre nel ...

Old man and the gun - con questo film Robert Redford dice addio al mondo del cinema – LA CLIP ESCLUSIVA : Un anziano rapinatore di banche gentiluomo, una specie di apparecchio acustico infilato in un orecchio, la pistola (forse) nascosta nella fondina sotto la giacca, e lo sguardo magnetico di Robert Redford. Esce il 20 dicembre nelle sale italiane Old man and the gun. Gentile, sobrio e malinconico film d’altri tempi, diretto da David Lowery, ispirato alle numerose fughe dai penitenziari e alle decine e decine di rapine nelle banche compiute da ...

Coppa del mondo di sci : Innerhofer secondo nel superG in Val Gardena : VAL Gardena - Christof Innerhofer ha chiuso al secondo posto il superG di Val Gardena valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurro, con il crono di 1'28'70, ha chiuso con soli 5 centesimi di ritardo dal vincitore, il norvegese Aksel Lund Svindal . Terzo un altro norvegese, Kjetil Jansrud , a 0'27. , ...

Super-G Val Gardena : ha vinto Svindal - Innerhofer ottimo secondo sulla Saslong - Coppa del mondo sci - : Diretta Super-G maschile Val Gardena streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo sci alpino: favoriti e azzurri , oggi 14 dicembre, .

Coppa del mondo di sci : Innerhofer secondo nel superG in Val Gardena : , In collaborazione con Italpress, Shiffrin vince parallelo I convocati per il gigante Sci superG Coppa del Mondo Innerhofer Svindal Jansrud Tutte le notizie di Sci Per approfondire

Skeleton - Coppa del mondo Winteberg 2018 : Alexander Tretiakov torna alla vittoria - Schwärzer 23° : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton al maschile. Dopo il debutto in terra lettone, a Sigulda, si è ripartiti dalla Germania: sul catino di Winterberg torna alla vittoria Alexander Tretiakov, russo campione olimpico nella discussa edizione casalinga di Sochi 2014. Il veterano ha timbrato il miglior tempo nella prima run e si è gestito al meglio nella seconda (miglior parziale anche lì), chiudendo in 1:52.07. ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Titmus e la 4×200 uomini da record del mondo - l’Italia festeggia due medaglie : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Non sono mancate le prestazioni di lusso e sono arrivate anche delle gioie per l’Italia con l’argento di Marco Orsi sui 100 misti e il bronzo della 4×50 stile libero maschile. FINALI: 100 MISTI (FEMMINILE) – Il solito sigillo dell’ungherese Katinka Hosszu che domina in lungo e in largo, imponendosi in 57.26 ...