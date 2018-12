Elena Sofia Ricci | «Non voglio stravolgermi con la chirurgia plastica»

vanityfair

: @TopaM79 @Luca10ottobre @SlipperLea @JMonicaHD @BabaJaga06 @brusalucia @andr900 @visionaria_io @AlvisiConci… - bettypra : @TopaM79 @Luca10ottobre @SlipperLea @JMonicaHD @BabaJaga06 @brusalucia @andr900 @visionaria_io @AlvisiConci… - ilpornografo06 : RT @ilpornografo06: Elena Sofia Ricci troppo sexy in queste scene Vattela a vedere e vedi gli altri video del Canale ...La Fessura https:/… - Danjelle67 : @matteorenzi Complimenti al regista. Non avrei messo la tua voce, semmai a Elena Sofia Ricci o alla Puccini. Due br… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Un estratto di questo articolo è stato pubblicato sul numero 50 di Vanity Fair, in edicola fino al 18 dicembre «Sono diventata una donna che ha bisogno di condividere». Perché secondo, l’attrice fiorentina che ha vinto il Nastro d’Argento per l’interpretazione della moglie di Berlusconi in “Loro” di Paolo Sorrentino, si arriva a un momento nella vita in cui è quello che conta di più. Anche se si tratta solo di un profumo. E lei, a 57 anni, ha sentito di doverlo fare con il suo «odore».«Sin dagli anni settanta ho usato lo ...