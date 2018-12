Cinque euro a passeggero per mandare in pensione | anticipata | piloti e hostess

Sconcerti : «Il Napoli è tra le prime quattro-Cinque d’Europa» : Il commento sul Corsera Le partite di Inter e Napoli come pretesto per parlare di calcio internazionale, dello stato dell’arte del football. Mario Sconcerti scrive sul Corsera alla vigilia dei match contro Psv e Liverpool, e fa una riflessione sull’evoluzione del gioco: «È un momento strano in tutto il calcio internazionale, non c’è un dato sicuro che non siano Juve e Barcellona. Ma anche il Barcellona solo quando c’è Messi. Il che ...

Prove di intesa con i gilet gialli alle Europee Così i Cinque Stelle già preparano il piano C : I gilet a Cinque Stelle. Mentre Emmanuel Macron pare avviato a replicare la parabola discendente di Renzi, si moltiplicano gli sguardi di intesa tra gilet gialli francesi e Cinque Stelle (non a caso una delegazione jaune era presente alla manifestazione No Tav). Se Cédric Guemy, uno dei leader della protesta d'Oltralpe, è convinto che i gilet diventeranno un partito simile al M5s italiano, anche per Beppe Grillo gli obiettivi sono in gran parte ...

Dall’Osso (M5S) : «I Cinque Stelle umiliano i disabili - passo a Forza Italia» E dovrà pagare 100 mila euro : Il deputato: «Avevo chiesto al gruppo M5S di firmare un emendamento per potenziare il fondo per i disabili, ma è stato bocciato. Erano solo 10 milioni in tre anni»

Euro NCAP : Cinque stelle per 6 modelli; male Jeep e Panda : cinque stelle per Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I Pace, Peugeot 508 e Volvo V60/S60; una per Jeep Wrangler e nessuna per Fiat Panda: è il verdetto della quinta serie di test Euro NCAP 2018, il progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner l’Automobile […] L'articolo Euro NCAP: cinque stelle per 6 modelli; male Jeep e Panda sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Eurotour : Cinque azzurri al South African open : Roma, 5 dic., askanews, - Prima delle due tappe consecutive in Sudafrica per l'European Tour che anticipano la pausa invernale. Sul percorso del Randpark GC, a Johannesburg, si disputa il South ...

Cinque miliardi di euro spediti dagli immigrati nei loro Paesi d'origine : Cinque miliardi di euro che escono dall'Italia e finiscono in altri Paesi. È questo il conto dei soldi inviati dagli immigrati "a casa": sono le rimesse degli stranieri, secondo le stime di Bankitalia.Secondo le analisi fatte dalla Banca d'Italia, infatti, gli immigrati che vivono e lavorano a vario titolo nel Belpaese spediscono a casa una parte dei loro stipendi per un totale di 5 miliardi di euro. "Un quarto delle rimesse - fa notare Paolo ...

Golf - European Tour 2019 : al Mauritius Open in testa Kurt Kitayama dopo il secondo round - tutti fuori i Cinque azzurri in gara : Presso il Four Season Golf Club di Beau Champ (Mauritius) si è concluso il secondo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita. Al comando si è portato lo statunitense Kurt Kitayama, a -14 per il torneo. Il 25enne americano ha chiuso in 65 colpi ripetendo lo score di ieri, nonostante un doppio bogey in avvio (alla buca 2), e mettendo a segno ben nove birdie. Il Golfista nato in California ha conquistato la possibilità di giocare sullo ...

Lombardia : Foroni - per argini Po 14 mln euro e Cinque anni lavori : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - cinque anni di lavori, quasi 14 milioni di finanziamenti (da fondi statali, regionali e di AIPo), di cui 3 milioni a carico di Regione Lombardia, 7 chilometri complessivi di lunghezza: sono alcuni dei numeri dei due nuovi argini maestri del fiume Po che sono stati inaug

Silvio Berlusconi - la Corte europea non decide : 'Caso chiuso' - Cinque anni per una non-sentenza : Caso archiviato, non ci sono le condizioni per continuare il procedimento. Così la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa sul ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo ha ...

Mercatini di Natale 2018 : Cinque mete dove andare in Europa : Il Natale è una festa vissuta ed apprezzata a tutte le latitudini, spesso con tradizioni e usanze diverse. Sono molti i turisti che in questo periodo dell'anno scelgono dove andare, in Europa ma non solo, per scoprire i Mercatini di Natale più interessanti in compagnia della propria famiglia, oppure da soli, tornando bambini per qualche ora. Scopriamo dunque cinque mete per vivere a pieno la magia del Natale....Continua a leggere

Polignano a Mare : Cinque euro per il percorso natalizio - monta la protesta online Oggi inaugurazione : In questo luogo storico, gli appassionati di pattinaggio sul ghiaccio si dedicheranno alle gioie di questo sport. Attrattiva invernale per eccellenza, la pista di pattinaggio Magic Ice costituirà un'...

Cinque milioni di veicoli Euro 3 e inferiori rischiano di essere messi al bando in Italia : Emissioni nocive, tutela ambientale e salute dei cittadini: questi i fattori che hanno portato la Comunità Europea a valutare l’inserimento di norme che potrebbero di fatto mettere al bando alcuni autoveicoli alimentanti a gasolio. In forza a nuovi interventi normativi comunitari, che hanno come obbiettivo l’abbattimento delle emissioni nocive prodotte dalle autovetture che circolano sulle nostre strade, quelle ad alimentazione diesel, più ...

Bollo auto - aumento del 20% in Cinque anni - in attesa della tassa europea : Una vera e propria stangata quella subita dal Bollo auto in Italia che, negli ultimi anni ha visto un aumento del 20%. E’ quello che emerge da una ricerca di Uecoop, l’unione europea delle cooperative, basata sui dati Istat relativi ai consumi degli italiani. Aumenti, quindi, che sembrano giustificare l’avversione degli automobilisti verso questa tassa, in attesa di novita' sempre annunciate ma mai realizzate, come l’ultima proposta di una tassa ...

Trapani : perde un assegno da Cinque mila euro. I vigili glielo ritrovano : perde un assegno dal valore di cinque mila euro, ma i vigili glielo ritrovano. Una storia a lieto fine a Trapani. L'uomo aveva smarrito un assegno postale dal valore di 5.550 euro in piazzale Ilio, ...