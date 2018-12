CALCIO Dopo le sconfitte con Pordenone e Virtus Verona | il Ravenna prova a ripartire da

CALCIOpoli - Moratti dopo la sentenza della Cassazione : “giusto così - se l’aspettava anche Agnelli” : Calciopoli, Massimo Moratti ha detto la sua in merito alla sentenza della Cassazione resa nota quest’oggi “Giusto così, penso che anche Andrea Agnelli se lo aspettasse”. Massimo Moratti ha commentato così, ai microfoni di SportMediaset, la sentenza della Cassazione che conferma l’assegnazione dello scudetto 2005-2006 all’Inter. L’ex presidente nerazzurro ha anche tirato in ballo Agnelli, il quale a detta ...

Mondo del CALCIO sconvolto - giovane calciatore muore dopo uno scontro di gioco [NOME e DETTAGLI] : Nel calcio troppo spesso si stanno verificando episodi tristi, notizie che hanno sconvolto il Mondo del pallone. Assurdo morire seguendo la passione per il calcio, è quanto successo a Luca Campanaro, giovane calciatore, morto dopo uno scontro in campo davanti agli occhi increduli di compagni e familiari. Il calciatore militava nella Bedgrove Dynamos, di cui era anche capitano, è stato ferito mentre giocava a Aylesbury, nel Buckinghamshire. ...

Lutto nel mondo del CALCIO - arbitro muore dopo una malattia : un minuto di silenzio su tutti i campi [NOME e DETTAGLI] : I campionati italiani si preparano a scendere in campo per il prossimo weekend ma nelle ultime ore una brutta notizia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto a soli 32 anni Riccardo Pelagatti, assistente arbitrale della Can Pro della sezione di Livorno, ha lottato fino all’ultimo contro una malattia, tantissimi i messaggi sui social per ricordare il ragazzo e per esprimere le condoglianze. La Federcalcio ha reso noto che ...

CALCIO - Qualificazioni Europei 2020 : Italia - bisogna risorgere! Missione da compiere dopo lo smacco Mondiale : L’Italia attende di conoscere quali saranno gli avversari che dovrà affrontare durante le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio: domenica 2 dicembre (ore 12.00) l’urna di Dublino emetterà i propri verdetti e sapremo le cinque rivali degli azzurri nel girone, la nostra Nazionale giocherà le dieci partite nel corso del 2019 e non deve fallire dopo la tragica notte di San Siro contro la Svezia che ci estromise dai Mondiali. Il ...

Mondo del CALCIO in ansia - calciatore in coma dopo la partita : malore mentre tornava a casa [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio in ansia per le condizioni di Michele Zancolò, difensore centrale del Cadore calcio. Il calciatore ha accusato un malore al termine del derby perso a Cavarzano e dopo aver giocato la partita per tutti i 90 minuti, durante il match non si erano verificati episodi di preoccupazione per il ragazzo che aveva disputato una buona prestazione. Tornando a casa Michele Zancolò si è sentito male ed è stato trasportato ...

CALCIO colpito dall’ennesimo lutto : difensore muore dopo una lunga malattia [NOME e DETTAGLI] : Il Calcio e i suoi protagonisti continuano ad essere colpiti da tragedie irreversibili. Stavolta a subire le conseguenze di un destino infelice è toccato ad un difensore della squadra femminile dell’En Avant de Guingamp: si tratta della giovane Ocean Rogon, una 20enne deceduta dopo una lunga malattia. La calciatrice ha totalizzato una presenza con la nazionale Under 19 e si è laureata campione del mondo nel 2015 in Guatemala con la ...

Lutto nel mondo del CALCIO - calciatore muore dopo una lunga malattia [NOME e DETTAGLI] : Altra tragedia nel mondo del calcio, sono giorni tristissimi per tutto lo sport. Nelle ultime ore è morto un calciatore, Giovanni Annarumma, calciatore nativo di Pompei ma residente in provincia di Piacenza, il giovane era in forza al Castellana Fontana, è stato grande protagonista con la maglia del Pro Piacenza di cui era stato anche capitano delle giovanili. Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio e le categorie inferiori, da ...

CALCIO - Football Leaks rivela : Sergio Ramos positivo all’antidoping dopo la finale di Champions League con la Juventus : Secondo quanto riportato da Football Leaks, Sergio Ramos sarebbe stato trovato positivo ad un controllo antidoping al termine della finale di Champions League vinta dal Real Madrid 4-1 sulla Juventus, a Cardiff nel 2017. Un’indiscrezione clamorosa, pubblicata da L’Espresso, secondo cui la sostanza trovata sarebbe satata il Desametasone, proibita dalla Wada se non comunicata preventivamente. Proprio qui sta il nodo della vicenda, infatti ...

CALCIO sotto shock - arbitro muore dopo un incidente stradale con la moto : donna arrestata - era contromano [NOME e DETTAGLI] : Sono ore tristissime per il mondo del Calcio, prima la brutale aggressione razzista nei confronti di un attaccante, poi la notizia della morte di un arbitro in seguito ad un incidente stradale. Un motociclista di 24 anni è morto in seguito all’impatto con la moto che si è scontrato frontalmente con una Ford, la conducente è stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, la donna non sarebbe risultata ...

Muore calciatore 23enne dopo un malore : il lutto che sconvolge il mondo del CALCIO : Altro gravissimo lutto che sconvolge il mondo del calcio, è morto Mattia Crippa, ragazzo di 23 anni, il giovane era ricoverato nell’ospedale di Vimercate da alcuni giorni dopo un grave malore che lo aveva colpito nelle ultime ore, al momento non è ancora chiara la causa del decesso. Mattia Crippa aveva indossato le maglie di Folgore Caratese, Ac Lissone, Vimercatese Oreno e Concorezzese, era un centrocampista. “Il Presidente ...

Tragedia nel mondo del CALCIO : portiere ucciso a colpi di pistola dopo una lite in un bar [NOME e DETTAGLI] : Non si arrestano le tragedie che colpiscono il mondo del calcio. L’ultima fa riferimento all’omicidio di un portiere, morto sotto i colpi di un’arma da fuoco dopo una lite in un bar. Sarebbe stata proprio questa la causa scatenante: una discussione accesa per qualche parola di troppo è costata la vita al portiere honduregno Óscar Seín Munguía Zelaya, 27enne in forza al Club Deportivo y Social Vida. Il calciatore era con ...

CALCIO - Nations League 2019 : Italia-Portogallo 0-0 - 12 mesi dopo San Siro è ancora stregato. Addio Final Four : MILANO – A San Siro l’Italia non va oltre lo 0-0 con il Portogallo e deve dare Addio alle speranze di qualificazione alla Final Four di Nations League 2019, dove invece i lusitani accedono matematicamente. 12 mesi dopo, nella Scala del Calcio si materializza un altro risultato a reti bianche che rievoca l’indimenticato incubo svedese. La Nazionale non demerita, soprattutto nel primo tempo lascia intravedere ottime trame di ...

CALCIO - da San Siro a San Siro : un anno dopo. Italia - scaccia i fantasmi e torna a volare contro il Portogallo : 13 novembre 2017. Il giorno del baratro e della vergogna calcistica, l’anno zero del nostro movimento, il punto più basso per l’Italia nel suo sport nazionale, quello che identifica un intero Paese e che chiama a raccolta milioni di appassionati: la nostra Nazionale manca la qualificazione ai Mondiali, lo 0-0 casalingo contro la Svezia non basta per staccare il biglietto per la Russia in virtù della sconfitta maturata in terra ...

CALCIOmercato Juventus - i tifosi possono sognare dopo le dichiarazioni di Dybala : colpo in arrivo? : Le parole di Paulo Dybala al Corriere dello Sport possono far sognare i tifosi della Juventus. L’attuale numero dieci bianconero ha parlato di chi lo ha preceduto, cioè Paul Pogba, che non sta entusiasmando con la maglia del Manchester United. L’argentino ha dichiarato: “Con Paul siamo rimasti in contatto da quando è andato allo United. Siamo amici, chissà che un giorno potremo tornare a giocare di nuovo insieme. Io allo ...