Treno contro locomotiva in Turchia | 4 morti

Treno contro cavalcavia in Turchia : 4 morti : Incidente ferroviario in Turchia: almeno 4 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite dopo che un Treno ad alta velocità si è schiantato contro un cavalcavia ad Ankara. Il convoglio era diretto a Konya. Ignote al momento le cause dell'incidente.