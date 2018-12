Tempo di libri | la fiera dell’editoria di Milano tornerà nel 2020

wired

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Che il progetto non fosse mai decollato del tutto era una constatazione piuttosto condivisa nel mondo editoriale italiano:di, laorganizzata dall’Associazione italiana editori e nata nel 2017 da uno scisma rispetto allo storico Salone del libro di Torino, aveva da subito mostrato le sue criticità. La seconda edizione di quest’anno era andata meglio, complice il cambio di location e date (dalladi Rho in maggio a quella in città a febbraio). Eppure la stessa Aie ha scelto la via della cautela e ha deciso di sospendere la manifestazione per il 2019.Il 12 dicembre 2018, infatti, gli editori riuniti nell’associazione e che si sono fatti in questi anni promotori di un’iniziativa fieristica parallela hanno deciso per un anno di stop. Il presidente dell’associazione Ricardo Franco Levi ha ufficializzato la decisione, presa in accordo ...