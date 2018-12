Infortunio lavoro | un morto a Cantagallo

Infortunio Emre Can - presto al lavoro sul campo : a disposizione entro la fine del 2018? : Infortunio Emre Can – Il centrocampista tedesco della Juventus sta recuperando dall’operazione subita nella scorsa settimana per la rimozione del nodulo tiroideo. Emre Can potrà tornare a lavorare sul campo relativamente presto, ma non potrà forzare immediatamente: i carichi andranno aumentati gradualmente, come se l’ex Liverpool dovesse svolgere la preparazione estiva. Per questo motivo, perché possa tornare a ...