Calabria | infermiera muore travolta da un' auto mentre rientra a casa dal lavoro

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Un'di 57 anni è drammaticamente deceduta in, al culmine di diverse ore di agonia, dopo essere statada un'vettura. La 57enne era uscita dall'ospedale dove lavorava comee si stava recando presso la propria abitazione a bordo di unbus. Appena scesa del mezzo pubblico però, un'mobile guidata da una giovane ragazza l'hasbalzandola sull'asfalto. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale e un intervento chirurgico d'urgenza, per lei non c'è stato nulla da fare., 57ennee uccisa da un'vettura Si chiamava Barbara Borrello e aveva 57 anni l'che nella giornata di martedì 11 dicembre è stata tragicamente investita, nel comune di Catanzaro, precisamente in viale Crotone, da un'vetturasi stava recando adopo una giornata disvolta presso l'ospedale “Pugliese” di Catanzaro. ...