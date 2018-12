Sanità | Grillo | grazie ai 2 mln di cittadini che lavorano a servizio salute

MalaSanità in Campania - video Le Iene/ Ministro Salute Giulia Grillo : "Il vostro servizio mi ha distrutto" : Malasanità in Campania, video: Le Iene si rivolgono al Ministro della Salute Giulia Grillo. "Il vostro servizio mi ha distrutto". Interverrà davvero?

Grillo : nuova governance farmaci per futuro sistema sanitario : Roma, 10 dic., askanews, - Diritto alla salute, eguaglianza e tenuta del sistema. Sono questi gli architravi del documento di programmazione della nuova governance farmaceutica, presentato oggi dal ...

Sanità - Giulia Grillo contro Panzironi : "L'ho segnalato all'Agcom" : La ministra scrive un post nel quale attacca il giornalista che in un programma televisivo promuove i suoi integratori e promette di combattere e prevenire malattie gravi con una dieta

Sanità - Ministro Grillo : “Con il nuovo Piano nazionale delle liste d’attesa riportiamo la salute dei cittadini al primo posto” : “Ho trasmesso alle Regioni il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di Attesa per riportare la salute dei cittadini nelle priorità dell’azione politica“: lo ha dichiarato Giulia Grillo, Ministro della salute. “Il Piano mancava da quasi 10 anni e conteneva generiche azioni di governo. Ora mettiamo regole certe e stanziamo fondi per dire basta alle attese infinite per una visita medica o un esame diagnostico! Presto, insieme ...

La Grillo decapita la Sanità Consiglio superiore azzerato : ... il cardiologo Antonio Colombo, si chiede 'forse abbiamo sbagliato qualcosa'? Per l'ex ministro della Salute, Girolamo Sirchia l'azzeramento del Css dipende da una questione di 'fiducia politica'. ...

Consiglio superiore di Sanità : la ministra Grillo rimuove tutti i membri : Gli incarichi sono stati revocati due anni prima della scadenza senza alcun preavviso. La sorpresa di medici e specialisti. Restano in carica i consiglieri di diritto

Il ministro della Salute Giulia Grillo ha azzerato il Consiglio Superiore di Sanità : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha deciso di azzerare il Consiglio Superiore di Sanità. Con una lettera spedita nella giornata di oggi, il ministero ha comunicato la revoca delle nomine dei componenti non di diritto dell'organo tecnico-consultivo del ministero. I 30 membri revocati erano stati nominati l'anno scorso dal Governo Gentiloni.Continua a leggere

Il ministro Grillo revoca i membri "non di diritto" del Consiglio superiore di Sanità : revocata la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità (Css), organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata presa dal ministro...

Consiglio superiore di Sanità - il ministro Grillo revoca i membri non di diritto : Il ministro della Salute, Giulia Grillo , ha azzerato il Consiglio superiore di Sanità. E' stato infatti pubblicato un decreto con la revoca delle nomine dei componenti non di diritto dell'organo ...

Consiglio superiore di Sanità - la ministra Giulia Grillo rimuove i membri : Il Css era stato nominato nel dicembre 2017 e sarebbe dovuto restare in carica altri due anni. La presidente Roberta Siliquini: "Non ci hanno dato alcun preavviso, in 6 mesi non ci hanno mai incontrati"

La Grillo azzera il Consiglio di Sanità : 18.12 Revocata la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di Sanità (Css), organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata presa dal ministro Giulia Grillo, con la pubblicazione di un decreto di revoca in data odierna Il ministero, si apprende, ha inviato una lettera con la revoca delle nomine. La presidente uscente del Css, nominato nel dicembre 2017 e che sarebbe dovuto restare in carica per ...

Il ministro Grillo revoca i membri 'non di diritto' del Consiglio superiore di Sanità : revocata la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità , Css, , organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata presa dal ministro Giulia Grillo, ...

Svolta al ministero della Salute : Grillo azzera il Consiglio superiore di Sanità : Una lettera, arrivederci e grazie. La ministra della Salute Giulia Grillo ha praticamente azzerato il Consiglio superiore di sanità, organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro. Una decisione a sorpresa, dato che il Consiglio resta in carica per tre anni ed era stato nominato dalla ministra Beatrice Lorenzin nello scorso dicembre.La ministra ha rimosso tutti i 30 membri non di diritto, la cui nomina spetta cioè al ministero. Restano ...

Salute - il ministro Giulia Grillo revoca la nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di Sanità : Giulia Grillo ha revocato la nomina dei componenti non di diritto, vale a dire tutti e 30 i membri, del Consiglio superiore di sanità, l’organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata resa nota con un decreto di revoca. Il Css era stato nominato dall’ex ministro Beatrice Lorenzin con decreto del 1° dicembre 2017 e si era insediato il 20 dicembre dello stesso anno. La presidente uscente, Roberta Siliquini, ...